Ciência relata um vazamento no laboratório de Wuhanhan

A possibilidade de que o surto tenha começado a fugir do Instituto de Virologia de Wuhan está atraindo novas atenções. O presidente Biden pediu à comunidade de inteligência nacional que redobrasse seus esforços de investigação.

Grande parte da discussão pública se concentrou em evidências circunstanciais: doenças misteriosas no final de 2019; O laboratório trabalhou deliberadamente sobrecarregando os vírus para aumentar a taxa de mortalidade (conhecido como pesquisa para “conseguir um emprego”). O Partido Comunista Chinês tem relutado em divulgar informações relevantes. Relatórios baseados na inteligência dos EUA indicaram que o laboratório cooperou em projetos com os militares chineses.

Mas a razão mais convincente para favorecer a hipótese de vazamento de laboratório é fortemente baseada na ciência. Em particular, considere a impressão digital genética do CoV-2, o novo coronavírus responsável pela doença de Covid-19.

Na pesquisa de ganho de função, um microbiologista pode aumentar drasticamente a letalidade do coronavírus anexando uma sequência especial em seu genoma em um locus-chave. Isso não deixa vestígios de adulteração. Mas muda a proteína spike do vírus, tornando mais fácil para o vírus injetar material genético na célula infectada. Desde 1992, houve pelo menos 11 experimentos separados que adicionaram sequências privadas ao mesmo local. O resultado final sempre foi um vírus sobrecarregado.

Um genoma é o projeto para a fábrica de uma célula produzir proteínas. O idioma consiste em uma ‘palavra’ de três letras, totalizando 64 palavras, representando 20 aminoácidos diferentes. Por exemplo, existem seis palavras diferentes para o aminoácido arginina, que é a palavra frequentemente usada em vírus hipertróficos. Cada célula tem uma preferência diferente para a palavra que você mais deseja usar.

No caso de sobrecarga de ganho de trabalho, outras sequências poderiam ter sido cortadas na mesma posição. Em vez de CGG-CGG (comumente conhecido como “CGG duplo”) dizer à fábrica de proteínas para fazer dois aminoácidos em uma linha a partir da arginina, você obteria o mesmo poder letal ligando qualquer uma das outras 35 combinações de duas palavras. arginina; Se a inserção ocorrer naturalmente, por exemplo, por recombinação, então uma dessas outras 35 sequências provavelmente aparecerá; CGG raramente é usado na classe dos coronavírus que podem se combinar com o CoV-2.

Na verdade, em toda a classe de coronavírus que inclui CoV-2, o complexo CGG-CGG não é encontrado naturalmente. Isso significa que o método comum de vírus que ganham novos recursos, denominado recombinação, não pode funcionar aqui. Um vírus simplesmente não pode pegar uma sequência de outro vírus se essa sequência não estiver presente em nenhum outro vírus.

Embora o CGG duplo seja evitado naturalmente, o oposto é verdadeiro no trabalho de laboratório. A seqüência de entrada escolhida é o CGG duplo. Isso ocorre porque ele está prontamente disponível e os cientistas têm muita experiência em oferecê-lo. Uma vantagem adicional do sequenciamento duplex CGG de mais de 35 opções possíveis: ele cria um farol útil que permite aos cientistas monitorar a colocação no laboratório.

Agora, a maldita verdade. Esta foi a seqüência exata vista em CoV-2. Os proponentes de origem animal devem explicar por que o novo coronavírus, quando mutado ou recombinado, escolheu o grupo menos preferido, o grupo diplóide CGG. Por que repetir a escolha que os pesquisadores do laboratório fariam para o trabalho?

Sim, pode ter acontecido por acaso, por mutações. Mas você acredita nisso? Pelo menos, esse fato – que o coronavírus, com todas as suas possibilidades aleatórias, assumiu uma mistura rara e anormal usada por pesquisadores humanos – significa que a principal teoria sobre a origem do coronavírus tem que ser o vazamento de laboratório.

Quando Shi Jingli e colegas do laboratório publicaram um artigo em fevereiro de 2020 contendo o genoma parcial do vírus, eles omitiram qualquer menção à sequência especial que envia o vírus ou à rara seção dupla do CGG. No entanto, a impressão digital pode ser facilmente identificada nos dados que acompanham o cartão. Você desistiu na esperança de que ninguém notasse essa evidência da origem dos ganhos do negócio?

Mas dentro de algumas semanas, os virologistas Bruno Cotard e seus colegas foram obrigados por Publicados A descoberta da sequência no CoV-2 e seu novo local supercarregado. Existe um CGG duplo; Você apenas tem que olhar. Em seu artigo, eles comentaram que a proteína que armazena “pode ​​fornecer a capacidade de ganhar função” para o vírus, para “disseminação efetiva” para humanos.

Existem mais evidências científicas apontando para a origem do ganho de função do CoV-2. Mais convincentes são as enormes diferenças na diversidade genética do CoV-2, em comparação com os coronavírus responsáveis ​​pela SARS e MERS.

Ambos são de origem natural; Os vírus evoluíram rapidamente à medida que se espalharam entre os humanos, até que formas mais infecciosas prevaleceram. Covid-19 não funcionou dessa forma. Ele apareceu em humanos que já haviam sido adaptados para uma versão altamente contagiosa. Nenhuma “melhora” viral séria ocorreu até que uma ligeira diferença ocorreu vários meses depois na Inglaterra.

Essa rápida melhora não tem precedentes e indica um longo período de adaptação que precedeu sua disseminação geral. A ciência conhece apenas uma maneira de conseguir: imitar a evolução natural, cultivar o vírus nas células humanas até um nível ótimo. Isso é exatamente o que se faz na procura de emprego. Camundongos geneticamente modificados para terem os mesmos receptores de coronavírus que os humanos, chamados de “camundongos humanizados”, costumam ser expostos ao vírus para estimular a adaptação.

A presença da sequência CGG dupla é uma forte evidência de splicing de genes, e a ausência de diversidade no surto geral indica uma aceleração do ganho de função. Evidências científicas levam à conclusão de que o vírus foi desenvolvido em laboratório.

O Dr. Kwai é o fundador da Atossa Therapeutics e autor de Stay Safe: A Doctor’s Guide to Surviving the Coronavirus. O Sr. Mueller é professor emérito de física na UC Berkeley e ex-cientista-chefe do Lawrence Berkeley National Laboratory.