Variante delta 40% mais transmissível, reabertura em risco na Grã-Bretanha: o problema dos anticorpos

O Reino Unido e a Europa marcham para reabrir e reabrir o espectro Delta alternativo de Vírus Corona . A ex-mutação indiana tem transmissibilidade 40% maior do que suas predecessoras, de acordo com uma estimativa elaborada pelo secretário de saúde britânico Matt Hancock. Não necessariamente mais letal, em um país que reduziu as mortes diárias a quase zero, vacinou mais de 60% de sua população com uma dose e 40,7% com duas doses, e na próxima semana começa a vacinar menores de 30 anos, mas o suficiente para levantar dúvidas sobre reabertura pública Que vem se gabando, com o fim das últimas restrições, marcadas para 21 de junho.

Grã-Bretanha, reabertura em risco – “Estamos considerando todas as opções”, Hancock ergueu as mãos. “Neste momento, não estamos dizendo não ao dia 21 de junho. Mas teremos que continuar monitorando os dados por mais uma semana, prestando atenção especial à ligação entre os infectados e aqueles que acabam no hospital”, disse o ministro. Lesões diárias no Reino Unido, devido ao boom do delta, aumentaram para 5-6.000, em face de uma série de hospitalizações que permanecem em risco ”, indicando que o contato não é próximo, disse Hancock. Mas, em uma semana, qualquer coisa também poderia acontecer, como Hancock lembrou, toda a população vacinada, com total respeito aos horários estabelecidos pela Data Fatídica 21, seria igual a cerca de três quintos do total. Mas mesmo na frente das vacinas, as dúvidas ressurgiram: os anticorpos produzidos por pessoas que receberam duas doses da vacina Pfizer / BioNTech. Ele tende a ser mais de cinco vezes menos eficaz contra uma variante delta do que o vírus titulado original, de acordo com uma pesquisa do Instituto Francis Crick da Grã-Bretanha e publicada no The Lancet.

O secretário de saúde Matt Hancock diz: “A melhor estimativa da vantagem de crescimento para uma variante delta é de cerca de 40%.”# Sr https://t.co/kjrgaRISeN pic.twitter.com/tljYx0SUnB – Stuart Thompson * Relações Públicas (Redpolitics) 6 de junho de 2021

Johnson: vacine o mundo – O Reino Unido torna-se assim novamente um laboratório para novas tendências em doenças e respostas a elas, pelo menos na Europa: do país mais doente ao topo da classe na corrida da imunização e novamente o primeiro a levantar novas dúvidas, tendo sucumbido a ondas de a variante alfa original, e agora Do delta, que erigiu lá, do Sul da Ásia, sua cabeça de ponte. Com os olhos do mundo sobre ele, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que, na próxima Cúpula do G7 na Cornualha, ele pediria aos outros seis grandes nomes da Terra que contribuíssem ativamente para vacinar o mundo inteiro até o final de 2022. “O O mundo – disse Johnson – está olhando para nós e nos pedindo para enfrentar o maior desafio do pós-guerra: derrotar a Covid e liderar uma recuperação global inspirada por nossos valores compartilhados. “Vacinar o mundo até o final do ano que vem – acrescentou o primeiro proprietário – seria a maior façanha da história da medicina”. Contanto que as expectativas se encaixem na realidade, um executivo da OMS avisa hoje, enquanto o número de mortes no mundo ultrapassa 3,7 milhões e o total de infecções é de 173 milhões, enquanto em Israel hoje não há novos casos domésticos, mas 12 e 15 Crianças idosas são vacinadas um ano, e enquanto a doença está ficando fora de controle em países como Peru e Nepal. “Eliminar o ‘Covid-19’ por enquanto não é uma meta realista para o mundo”, disse David Nabarro, da Organização Mundial da Saúde: “A humanidade terá que descobrir como pode viver com o vírus e evitar que ele cresça. Ele se espalha e cria focos de doenças. Teremos que fazer isso em um futuro próximo. ”