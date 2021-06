Discípulos dos heróis de “Scatti di Scienza”

O evento acontece online, para a emergência sanitária devido à pandemia. Amanhã, 7 de junho, na Escola Preparatória Mazzini, serão apresentadas as fotos tiradas pelos meninos e meninas para “Scatti di Scienza”, acompanhadas da folha ilustrativa.

O dia começa às 9h30, em Pescara, na Piazza Mazzini.

Os organizadores explicaram queAs fotos serão penduradas, sempre de acordo com a legislação da Covid, e alunos e alunos explicarão seu cartão. A manhã será marcada por peças musicais escolhidas pelos alunos e executadas. Uma votação seguirá e a diretora da escola, Elena Marulo, entregará os certificados às cinco primeiras seleções de um júri formado por alunos.

Scienza under 18 é uma associação nacional dedicada a divulgar a cultura acadêmica sobre a história e assuntos atuais da física e da astronomia. Desde o outono de 2009, o Museu de Fotografia Contemporânea de Cinisello Balsamo (Milão) também colabora no projeto “Scatti di Scienza”.Scientific Shots pretende ser um local de experimentação e comparação sobre o valor educativo da imagem e do documentário científicos.. Nesse campo de ensino, pouco ainda é cultivado, e mesmo experiências limitadas podem contribuir significativamente para o enfoque em questões teóricas e práticas empíricas.

Individualmente ou em grupos, os alunos tiraram fotos de ciências que satisfazem sua curiosidade, imaginação e habilidades de observação, muitas vezes com atividades de aula explícitas: alguns documentaram um momento importante do experimento, outros “imaginaram” e recriaram a imagem antes de filmar; Outros, ainda, compreenderam a beleza de um determinado fenômeno natural e muitas vezes são tocados pela observação de algo inesperado; Finalmente, alguns criaram o roteiro de um filme.

A ferramenta do cartão anexada à imagem revelou-se de grande importância: obrigou os alunos a refletir sobre o trabalho realizado e permitiu-lhes expressar as suas impressões e interesses em busca de explicações e questionamentos decorrentes da observação da imagem.