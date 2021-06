Alerta urgente do Ministério da Saúde | Chamada Imediata

Uma circular do Ministério da Saúde anunciava a presença de alimentos contaminados potencialmente nocivos à saúde.

contato importante Vem do Ministério da Saúde. A notificação em questão refere-se a um caso A convocação de comida foi emitida com urgência Que se relaciona com a presença de atum sujeito a um problema importante.

A saúde dos consumidores está em risco, porque alguns filés de atum albacora descongelados contêm produtos químicos perigosos. A marca em questão é Ittica Zu Pietro.

A redação do perigo químico foi relatada em notificação do Ministério da Saúde. Este nutriente é comercializado em embalagens a vácuo com peso fixo. Para se familiarizar com ele, você pode consultar as dicas a seguir.

número do lote 2008217/21;

prazo de validade ou prazo de validade mínimo 06/07/2021;

Ministério da Saúde, informações para clientes sobre produtos contaminados

Ittica Zu Pietro Srl produziu esta ração para peixes em sua fábrica em Bisceglie, uma cidade polinésia localizada na província de Barletta-Andria-Trani. A marca de identificação é a seguinte: IT 2830 CE. A razão exata para a convocação pode ser encontrada Na presença de alérgenos.

Todos os consumidores que eventualmente tenham esse produto em casa são solicitados a não consumi-lo. Conforme orientação do Ministério da Saúde, deve ser devolvido ao supermercado ou mercearia de referência onde foi adquirido anteriormente.

Ao fazer isso, você tem direito ao reembolso do valor gasto. Nestes casos que indiquem casos de potencial perigo para a saúde dos compradores, não é necessária a presença de recibo.