TMW / TuttoC.com Cerro Bolito derruba um Barry Como diretor esportivo, ele deve permitir a escolha do novo treinador em pouco tempo. Se Domenico Toscano parecia ser a primeira escolha para Giacchetta com Polito, como mencionei tuttobari.comO cenário também pode mudar. Os suplentes respondem pelos nomes Fábio Caserta e Giuseppe Senza. Também na corrida estão Sottil e Bigica. Outras notícias – Calciomercato

Pescara olha para Bolzano: Bravo e conversa atual …

Torres, tinto e branco vão tentar de novo neste verão …

Em quinto lugar, Francavilla, não renovará Marino, Nunzella e Zenoni

V. Francavilla, nos pontos turísticos Mattia Gennari de Vis Pesaro

Barry, com Polito vermelho e branco, Simeri pode ser relançado

Taranto, Laterza: “Queremos atualizar para C, darei meus melhores onze”

Maurizi para TC: “É difícil dizer quem é o favorito na Final Four”

Alessandria, Longo: “Reparei no regulamento, mas não concordei com ele”

AU Avellino: “Suspensão por blasfêmia? Veremos se acontece com Pádua também”

Avellino, Praglia: “Os meninos dão tudo. A exclusão é chata”

entrevista h Morezzi: “Albinolive, não é uma surpresa para mim”

Morezzi: "Albinolive, não é uma surpresa para mim" Ag. Vitale para TC: "Ótima temporada com Foggia, mostre seu talento"

TC – Riccardo Stronati, futuro em C com ou sem Fiorenzuola

h. notícias Meca e Colombo, de castelhano a C: três clubes como eles

Meca e Colombo, de castelhano a C: três clubes como eles

TC – Riccardo Capogna pode dar as boas-vindas ao Lecco, propostas não faltam

Regiana Dominicini lembra: ‘Ele nunca será esquecido’

entrevista h Chiquiti: “Vai ser um mercado 2.0, poucos recursos”

Chiquiti: "Vai ser um mercado 2.0, poucos recursos" Foggia, Marchionne no visor Lecco, mas a prioridade vai para os rossoneri

Cudini para TC: “Continuar indo bem na Lega Pro será emocionante”

Legnago, Colella: “Uma visão compartilhada com a comunidade, podemos crescer”

Notícias principais do dia 13 – Série C rumo à Final Four. Jaqueta TC

Rapito: “Uma equipa como o Pádua não pode arriscar perder 6-0”

Kanye: Lamento muito, Barry, precisamos de um projeto sólido

Virtus Francavilla, Albertazi, sai pela culatra perto do cruzamento

escanear h Playoff 2020/21, quem chegará à final?

Playoff 2020/21, quem chegará à final? Martinez: "Eu amo Catania e tudo o que ela faz"

Giacchetta para TC: “Bari? É uma honra ingressar em clubes de prestígio”

Legnago, olhos em uma casa genovesa: o jovem Besso o ama

entrevista h Codini Campobasso: “Fizemos uma viagem importante”

Codini Campobasso: "Fizemos uma viagem importante" Monopoli, pesquisa com Sassuolo para Marginianos e Populações

Vicki: “Mesmo se a empresa ganhasse, ela não mudaria de ideia sobre mim.”

Alessandria, Longo: “AlbinoLeffe é altamente organizado e com uma identidade forte”

Correio tirolês do sul : “Sudtirol cumprimenta Vecchi”

: “Sudtirol cumprimenta Vecchi” Corriere del Trentino : “Trento já está planejando C”

: “Trento já está planejando C” Tuttosport Lizzie é a nova chefe da Novara.

Lizzie é a nova chefe da Novara. Oficial de Parma : “Regiana, Emo Diana é o novo treinador”

: “Regiana, Emo Diana é o novo treinador” CD : “Pádua-Avellino acende em Eugenio”

: “Pádua-Avellino acende em Eugenio” República : “DS Cerro Polito em direção a Barry”

: “DS Cerro Polito em direção a Barry” GdS : “Dead Dominissini | Levando Como de C1 para A”

: “Dead Dominissini | Levando Como de C1 para A” impressão : ‘A era de Bavanati começou em Novara’

: ‘A era de Bavanati começou em Novara’ revisão da imprensa As primeiras páginas de jornais esportivos

As primeiras páginas de jornais esportivos entrevista h DS AlbinoLeffe: “Damos tudo, Zaffaroni é excepcional”

DS AlbinoLeffe: "Damos tudo, Zaffaroni é excepcional" Amêndoas, que emoção. Ironia em Avellino: Forte Stop Realistic Base

Calendário de hoje – notícias, negociações e antecedentes 06/0404

Olbia, a camisa branca do vencedor do Rally Italia Sardenha

Torres, estamos trabalhando na solução com Rainone. Atenciosamente, Abbaniel

Legnago e Zanoli como Vicenza, Alessandria e Pro Vercelli

entrevista h Logiudice: “a favor das novas rodadas”

Logiudice: "a favor das novas rodadas" Lukes e Papini: 'Não vale a pena relegar a cidade'

Simonini: “Padova arriscava se livrar de tudo”

Como saúda Dominissimi: “Memórias indeléveis. Olá, senhor”

VeraTV – A Samb paga salários, não contribuições. O futuro esta em perigo

Giglio: “Não serei o novo diretor esportivo de Grosseto”

h. notícias Modena mergulha no mercado: cenas de Marotta e Corcio

Modena mergulha no mercado: cenas de Marotta e Corcio

Sudtirol contra Covid-19: a primeira dose da vacina para a equipe

Samb, o novo proprietário ajusta as rampas para os membros