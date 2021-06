Treino de apenas três minutos para um estômago plano e tonificado, perfeito para o próximo verão

Com a suave reabertura das academias, você pode voltar a desfrutar de um corpo tonificado à luz do verão. Assim podemos dizer adeus à gordura acumulada este ano no sofá e no Netflix. Podemos voltar para a academia e a piscina. O movimento, mesmo apenas andando, é muito benéfico para o corpo e a mente. Assim, é muito importante fazer exercícios ou fazer alguns movimentos simples que mantenham o corpo ativo.

O ginásio foi reaberto

As academias foram reabertas para que os personal trainers possam criar cartões personalizados para obter excelentes resultados em um curto espaço de tempo. Mas, além do excelente trabalho que esses profissionais fazem, há apenas três minutos de treino para fazer um estômago liso e tonificado, perfeito para o próximo verão.

Treino fora de casa e treino em casa

Neste ano em particular, aprendemos a treinar em casa. Agora podemos combinar os exercícios que são realizados na academia com os novos que vamos explicar agora. Assim iremos trabalhar cinco dias em cinco.

Aqui está o treino obrigatório de três minutos para um estômago plano e tonificado, perfeito para o verão que se aproxima

São três exercícios diferentes que funcionam muito da parte deles ventral. Estamos falando sobre a prancha. Mas hoje vamos revelar três tipos diferentes de pranchas para fazer todos os dias por apenas 3 minutos: 1 minuto por treino.

A primeira é a prancha clássica. Em seguida, deite-se com as costas para cima, os cotovelos no chão e os dedos dos pés firmemente no chão. Você deve manter essa posição por um minuto reto, sem arquear as costas e permanecer reto.

O segundo exercício é semelhante a uma prancha clássica, mas em vez de ficar apoiado nos cotovelos, você precisa se apoiar nas palmas das mãos. Você deve manter uma perna levantada nos primeiros 30 segundos e a outra por 30 segundos.

O terceiro exercício consiste no lugar da prancha elevada, como o segundo exercício. A diferença é que nos primeiros 30 segundos, você tem que colocar o braço à sua frente e forçar com uma das mãos e, em seguida, deslocar e forçar com a outra.

aprofundar

Um dos lugares mais memoráveis ​​da Itália com sua área marinha protegida e as águas invejáveis ​​das Maldivas.