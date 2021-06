Eventos estranhos dentro de nosso planeta

O núcleo interno da Terra não é tão simétrico quanto se pensava, porque cresce de um lado mais rápido do que do outro. Por enquanto, esta é apenas uma hipótese descrita na revista ciências naturais da terra, Foi cunhado por sismólogos da Universidade da Califórnia, Berkeley, que desenvolveram um novo modelo para descrever algumas das anomalias sísmicas. De acordo com as teorias da equipe de pesquisa, sob o Mar de Banda, na Indonésia, o núcleo da Terra crescerá 60% mais rápido do que abaixo do Brasil.

A gravidade distribui uniformemente o novo crescimento – cristais de ferro que se formam quando o ferro fundido esfria – para manter um núcleo interno esférico crescendo em raio a uma taxa de 1 milímetro por ano. Mas o aumento do crescimento de um lado indica que algo no núcleo externo ou manto abaixo da Indonésia está removendo calor do núcleo interno em uma taxa mais rápida do que o outro lado sob o Brasil. O resfriamento mais rápido de um lado aceleraria a cristalização do ferro e o crescimento do núcleo interno desse lado.

Isso tem implicações para o campo magnético da Terra e sua história, porque a convecção no núcleo externo impulsionada pela liberação de calor do núcleo interno é o que move o dínamo de hoje que gera o campo magnético que nos protege das perigosas partículas solares.

(Imagem à direita: uma seção transversal do interior da Terra mostra o núcleo de ferro sólido interno (vermelho) crescendo lentamente pelo congelamento do núcleo de ferro líquido externo (laranja). As ondas sísmicas viajam mais rápido através do núcleo interno da Terra entre os pólos norte e sul (setas azuis) do que através do equador (seta verde). Os pesquisadores concluíram que essa diferença na velocidade da onda sísmica com a direção resulta de um alinhamento preferencial dos cristais – ligas de ferro-níquel hexagonais, que são anisotrópicas – paralelas ao eixo de rotação da Terra. Desenhos de Daniel Frost)

A idade do núcleo da Terra pode variar de meio bilhão a 1,5 bilhão de anos – Ele afirma Barbara RomanovichProfessor da Universidade da Califórnia, Berkeley – O debate sobre a composição do núcleo interno já se arrasta há muito tempo. ” “Sabemos que o campo magnético da Terra existe há cerca de três bilhões de anos – ele adiciona Daniel Frost Universidade de Bayreuth – Portanto, a questão é o que interagiu com o campo magnético antes da formação do núcleo interno. “

O modelo dos autores descreve como o crescimento assimétrico pode explicar a diferença na velocidade das ondas sísmicas no núcleo interno, que deve consistir em quatro a oito por cento de níquel, proporção semelhante à observada em meteoritos metálicos. Este modelo também fornece informações sobre a viscosidade do material que compõe o núcleo do nosso planeta – comentários de Romanowicz – De acordo com nossos cálculos, o núcleo deve ser muito viscoso. Este parâmetro pode ser muito útil para pesquisadores geodinâmicos avaliando os processos que ocorrem no núcleo. ”

Verifique o interior da Terra com ondas sísmicas

O interior é feito de terra como uma cebola. O núcleo interno de ferro-níquel sólido – raio atual de 1.200 quilômetros (745 milhas), ou cerca de três quartos do tamanho da Lua – é cercado por um núcleo externo líquido de ferro-níquel derretido com cerca de 2.400 quilômetros (1.500 milhas) de espessura. . O núcleo externo é cercado por um cobertor de rocha quente com 2.900 quilômetros (1.800 milhas) de espessura e coberto na superfície por uma fina crosta de rocha fria.

A convecção ocorre tanto no núcleo externo, que ferve lentamente à medida que o calor do ferro cristalizado escapa do núcleo interno, quanto no manto, onde rochas mais quentes se movem para cima para transportar esse calor do centro do planeta para a superfície. O forte movimento de ebulição do núcleo externo de ferro líquido produz o campo magnético da Terra. (Imagem à direita: um mapa que mostra os sismômetros (triângulos) com os quais os pesquisadores medem as ondas sísmicas (círculos) do terremoto para estudar o núcleo interno da Terra. As estações de cor ciano são onde novas medições foram feitas para o estudo, principalmente por amostragem do núcleo interno entre os pólos norte e sul. Desenhos de UC Berkeley Daniel Frost)

De acordo com o modelo de computador de Frost, que ele criou com a ajuda de Lasbleis, conforme os cristais de ferro crescem, a gravidade redistribui o crescimento excessivo de leste para oeste dentro do núcleo interno. Este movimento dos cristais dentro do material sólido razoavelmente macio do núcleo interno – próximo ao ponto de fusão do ferro nessas altas pressões – alinha a estrutura do cristal ao longo do eixo de rotação da Terra em maior extensão no oeste do que no leste.

O modelo prevê corretamente as novas observações dos pesquisadores sobre os tempos das ondas sísmicas que viajam pelo núcleo interno: A anisotropia, ou diferença nos tempos de viagem paralelos e perpendiculares ao eixo de rotação, aumenta com a profundidade e a anisotropia mais forte. Oeste em relação à Terra. Um eixo de rotação tem cerca de 400 quilômetros (250 milhas).

O modelo de crescimento do núcleo interno também fornece limites para a proporção de níquel-ferro no centro da Terra, disse Frost. Seu modelo não reproduz com precisão as observações sísmicas, a menos que o níquel compõe entre 4% e 8% do núcleo interno, que é aproximadamente a mesma porcentagem encontrada em meteoritos metálicos que já foram os núcleos dos planetas anões em nosso sistema. O modelo também informa aos geólogos o quão viscoso é o núcleo ou fluido interno.

“Nós sugerimos que a viscosidade do núcleo interno é relativamente grande, o que é um parâmetro de entrada importante para a geodinâmica estudando os processos de dínamo no núcleo externo.”Romanovich disse.