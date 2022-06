Antropóloga Eve Coppins morre e descobre esqueleto de Lucy

paleoantropólogo francês Yves Coppens – WikiCommons

O paleontólogo francês Yves Coppins, famoso por descobrir na Etiópia em 1974 o esqueleto de Lucy, os ancestrais dos humanos com cerca de 3,2 milhões de anos, o mais famoso Australopithecus afarensis, morreu hoje aos 87 anos após uma longa doença. Coppins é considerado o “pai da pré-história”, que revolucionou graças a dezenas de descobertas em paleobiologia ao longo de mais de meio século. Em outubro de 2021, ele organizou um workshop sobre simbolismo e o sentido religioso do homem desde o início na Pontifícia Academia das Ciências, da qual é membro desde 2014.

Foi Professor Emérito de Antropologia Antiga e Pré-Histórica no College de France, Diretor Emérito do Musée du Manne em Paris e membro de instituições científicas de todo o mundo, incluindo a Academia Real de Ciências, a Academia Europeia, a Academia Real Belga , a Academia Nacional de Ciências de Roma e o Institut Royal Anthropology.

Nascido em Vans em 9 de agosto de 1934, Coppins começou sua pesquisa primeiro na Bretanha enquanto cursava o ensino médio e depois na Sorbonne em Rennes, em Paris, onde estudou geologia, zoologia, botânica e paleontologia. Em 1956 ingressou no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica e tratou de períodos e países distantes, particularmente as fronteiras das eras Terceira e Quaternária nos trópicos do Velho Mundo. A partir de 1960, ele organizou importantes expedições primeiro por conta própria no Chade, depois em cooperação internacional, na Etiópia (Vale do Omo e Bacia de Afar), bem como inúmeras expedições na Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, África do Sul, Indonésia, Filipinas , China e Sibéria. Sua pesquisa se concentrou na paleontologia de vertebrados (proboscis, hipopótamos), sua formação e importância para paleoambientes, clima, biologia, bem como paleoantropologia. O fruto dessas expedições é notável: dezenas de toneladas de fósseis incluindo mais de mil restos humanos que poderiam ter sido estudados com resultados surpreendentes, lançando luz sobre a história dos últimos dez milhões de anos. Ele é conhecido por suas hipóteses que destacam as inter-relações entre a evolução humana e a evolução do meio ambiente.

Em 1969 Cobbins foi chamado para o vice-diretor do Museu do Homem, que se tornou seu diretor em 1980, ao mesmo tempo

Dedicar a Cátedra de Antropologia ao Museu Nacional de História Natural. Enquanto isso, viaje para o vale do rio Omo, na Etiópia, um local importante para a descoberta de humanos antigos. A pedido de Haile Selassie, imperador da Etiópia, o paleoantropólogo britânico Louis Leakey organizou uma expedição internacional da qual participou Yves Coppins, descobrindo os restos do Australopithecus Aethiopicus (2,5 milhões de anos atrás).

Então o cientista francês foi para Afar no leste da Etiópia: em 1974 Lucy (Australopithecus afarensis) foi descoberta com Maurice Tayeb e Don Johansson (EUA). Os 52 ossos de Lucy (um esqueleto humano tem 206) tornaram possível reconstruir seu peso, idade e movimento e descobrir que os pré-humanos andavam e escalavam árvores. O nome de Lucy vem da música dos Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”, cujas melodias ecoavam no campo.

Navio de expedição etíope.

Ao longo dos anos, Coppins formulou hipóteses propondo uma explicação ecológica para a separação de Hominidae Panidae há 8 milhões de anos (1983), outra hipótese que identificou o primeiro aparecimento de Australopithecus há 4 milhões de anos (1999), e outra hipótese sobre o surgimento de o gênero Homo 3 milhões de anos atrás (1975). Esses três estágios postulados por Coppins são conectados verticalmente ou transversalmente dentro de árvores reais, e cada um cria as condições para o próximo estágio, ao mesmo tempo em que desenvolve seu próprio estoque de maneira original e independente.

Com base nas diferentes velocidades de desenvolvimento da biologia e da tecnologia, Yves Coppins também explicou como o adquirido gradualmente prevaleceu sobre o inato, dando ao homem liberdade e responsabilidade, e por que a evolução humana desacelerou e depois parou.