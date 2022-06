Porque é uma má notícia

Novo alerta de saúde vindo de Reino Unido, que já em 2022 ganhou fama como grupo de vírus e doenças. De fato, vinte anos após uma estrita “eliminação da pólio”, o sistema de saúde britânico assumiu o controle. Efeitos do vírus da poliomielite. Os vestígios, desde a reconstrução inicial, foram encontrados nas águas residuais do norte e leste de Londres em um período de tempo entre fevereiro e maio.

Parece que a origem dos efeitos é a origem Vírus da poliomielite derivado de vacina. de acordo com Roberto Burione, virologista e imunologista, significa que há pessoas que contraíram poliomielite no Reino Unido. De fato, Burioni explicou via Twitter: “O ser humano é o único hospedeiro natural do vírus da poliomielite“.

Embora o risco de uma nova epidemia de poliomielite seja baixo, não pode ser completamente descartado, especialmente porque há muitas pessoas que não foram vacinadas contra o vírus da poliomielite, com confiança de que ele será erradicado. É neste momento que as Organizações Britânicas e Mundiais da Saúde (OMS) estão pedindo às pessoas que reduzam os danos potenciais.

Novos casos de poliomielite no Reino Unido: vírus encontrado em esgoto

A pólio foi erradicada no Reino Unido pelo menos desde 2003, quando o país foi premiado com a medalha estadual “livre de pólio”, embora o último caso de pólio selvagem na verdade remonte a 1984. “Pólio selvagem” porque existe A diferença entre um vírus livre e um vírus circulante derivado de uma vacina. Embora raro, como explica um epidemiologista Vanessa Saliba, o poliovírus derivado apresenta baixo risco, mas ainda é arriscado. O principal perigo é, obviamente, o desencadeamento deepidemia de poliomielite.

A agência de saúde do Reino Unido soou o alarme, pois vestígios de poliomielite derivada da vacina, ou seja, de pessoas que receberam a vacina oral que liberaram o vírus enfraquecido através de suas fezes, foram encontrados no esgoto por várias semanas.

A British Health Agency já está a cooperar com vários órgãos, incluindo a Organização Mundial de Saúde, para gerir a situação e evitar o risco de uma pandemia.

Efeitos da poliomielite no Reino Unido: risco epidêmico baixo, mas existe

Aprendemos isso nos últimos anos: nunca subestime a importância dos vírus e seu potencial para causar epidemias. Mesmo no caso do vírus da poliomielite, o cargo de responsabilidade pela vacinação não deve falhar, especialmente porque há muitos que não têm a vacina ou a vacina de reforço da poliomielite.

Em Londres, apenas 91,2% da população infantil está coberta pela vacinação, e na Itália apenas 9 regiões atingem uma cobertura vacinal superior a 95%. Por esse motivo, no Reino Unido, as famílias que não vacinaram seus filhos serão contatadas para dar a vacina contra a poliomielite. Ainda de acordo com Saliba, que pediu a implementação de chamadas de poliomielite, são precisamente as comunidades com baixa adesão à imunização que estão particularmente em risco de iniciar uma epidemia de poliomielite. “Em casos raros, pode causar paralisia em pessoas que não foram totalmente vacinadas; portanto, se você ou seu filho não estiverem em dia com as vacinas contra a poliomielite, é importante ligar para o seu médico para compensar isso.‘, quis recordar, dependendo dos casos (entre 1 em 100 e 1 em 1.000) em que o vírus ataca os nervos espinhais e provoca paralisia nas pernas.