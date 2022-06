Nova Milanese: roubo e vandalismo no ginásio da Via Fiume

Dois arrombamentos no espaço de algumas horas no ginásio da escola na Via Fiume em Nova MilãoO acampamento de verão está sendo preparado para começar e sairá em poucos dias. O duplo arrombamento dentro do ginásio da escola, que ocorreu, causou preocupação e alguma perplexidade Primeiro no fim de semana e depois a segunda à noite entre segunda e terçaO. E se foi a primeira vez que vândalos desconhecidos a apreenderam caixa de músicaNa noite Entre 20 e 21 de junho, dedicaram-se a atividades puramente Fadaly. O trabalho sistemático foi capaz de transformar o ginásio em uma pilha onipresente de ferramentas, colchões e outros equipamentos.

Roubo e vandalismo do ginásio Fiume Road: a ira do prefeito

“Não quero entrar nos detalhes da investigação – Explica que o prefeito está horrorizado e até irritado Fabrizio Pagani – Mas desta vez definitivamente encontramos“.

Na primeira fase da Covid, desconhecidos aproveitaram os primeiros dias do fechamento completo das escolas, hackeando Mazzini e depois de destruir a máquina de bebidas escreveram palavrões nas paredes. “Naqueles dias não havia todas as ferramentas que temos agora – explica o prefeito – Mas o ato verdadeiramente insondável é retornar, apenas para fins de ruína. Eles mostram pura raiva e malícia para com aqueles que trabalham na cidade“.

Roubo e vandalismo da academia na Via Fiume: Elga trabalhando para restaurar a estrutura e iniciar acampamento de verão

Nessas horas ele se fez ouvir Elga Staff O grupo se preparando para o serviço de verão: «Infelizmente, o ginásio da Via Fiume, onde estamos organizando nosso acampamento de verão, foi vandalizado. Vândalos na noite de domingo entraram na academia e roubaram alguns itens, incluindo uma caixa, mas não ficaram felizes porque voltaram na segunda à noite e Inutilize a academia. eles eram Descarregar extintores de incêndio em todos os equipamentos de propriedade da empresa e quebrá-los, bem como espalhar estoques de gelo em todos os slides.. Estamos tentando restaurar a usabilidade da estrutura o mais rápido possível.”