Carlos III leva seu amigo homeopata ao tribunal e o nomeia chefe de gabinete: entrevista com Matteo Bassetti

Jornalista profissional desde 2001, com experiência em rádio, televisão (Mediaset, Rai, RTL 102.5, R101), jornais e periódicos. Ele escreve sobre relações exteriores, atualidades e saúde para La Ragione, The Italian Times e Donna Moderna, e trata de geopolítica para Atlantis. Acolhe o Festival Internacional anual de Geopolítica Europeia.





















As horas passam, mas a polêmica contra o rei não diminui Carlos Terceiro Depois de definido Michael Dixon para Chefe da equipe de saúde da corte real. Foi ex-assessor médico e amigo do Soberano (acompanhou-o numa recente viagem a… Quênia), terá também a oportunidade de prestar contas ao Governo em eventos oficiais, e em nome da Coroa, sobre questões de saúde. O assunto é polêmico não tanto pelo relacionamento amizade Ou para compensação (Conforme identificado pela mídia britânica proporcional Para um trabalho a tempo parcial, modesto e motivado por despesas de viagem), bem como o motivo Dixon, 71 anos, é conhecido por sua postura pró-homeopatia. de acordo com guardião No passado, ele também teria expressado sua opinião sobre benefícios Fé na área médica. A respeito disso, Notícias de Virgílio Ele foi entrevistado Matteo Bassetti, Diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital San Martino de Gênova.

Controvérsias no Reino Unido

A reação de grande parte do mundo da saúde em todo o canal foi imediata.

segundo Edzard Ernest, Ele entrevistou um professor emérito da Universidade de Exeter guardião“,”Qualquer pessoa que promova a homeopatia coloca em risco os fundamentos da medicina.

Discussão na Itália

Essa polêmica também repercutiu na Itália, onde existe um infectologista Matteo Bassetti Ele expressou posições semelhantes às de Ernest em seus perfis sociais, repetindo A Notícias de Virgílio Qual:

“As escolhas pessoais não estão em dúvida, mas não esqueçamos que o rei Carlos não é Carlos Rossi Ou qualquer cidadão que viva nos subúrbios de Londres. Ele é o governante de um país (e de uma comunidade) onde a maioria das sociedades acadêmicas carrega este termo em seus nomes Sociedade RealEntão O que o rei faz tem ramificações para a população e para o mundo da saúde. Como se não bastasse, é surpreendente que o monarca tenha escolhido como seu médico alguém da família real em quem ele acredita.Aromaterapia E emTratamento com materiais naturaisno berço da medicina moderna, que evidencia a sua pedra angular e na qual prestigiadas revistas como “O bisturi.”

Entrevista com Matteo Bassetti

Segundo Matteo Bassetti, “a ideia de que cada um se cuida como quer Não pode ser aplicado À pessoa que representa um país inteiro, a Sua Majestade o Rei da Inglaterra.”

Talvez você possa estar interessado Criança morre devido a infecção no ouvido: Homeopata que não prescreveu antibióticos foi condenado a três anos de prisão Médico que tratou infecção de ouvido de criança sem antibióticos e com remédios homeopáticos foi condenado a 3 anos de prisão

Segundo Ernest, a decisão de Carlo “enfraquece o Serviço Nacional de Saúde e prejudica a sociedade. A homeopatia não é um tratamento eficaz. o que você acha?

“Concordo porque acho que o benefício da homeopatia é zero, no sentido de que funciona como cura O placebo: Quando você precisa de um placebo tudo bem, mas não sei o que pode curar um homem 71 Anos Com a homeopatia, esse tipo de efeito foi comprovado em inflamações, problemas cardiovasculares, distúrbios neurológicos ou alergias, mas sem nenhuma evidência científica séria sobre doenças importantes. Os estudos não comprovaram a sua eficácia e não estou dizendo isso. Muitas postagens mostram isso Em revistas científicas aprovadas.

Na Itália, já há algum tempo, as associações médicas incluem listas de homeopatas formados em medicina e com formação específica. Além disso, as descobertas homeopáticas tornaram-se compatíveis com as descobertas convencionais e, portanto, a sua venda só pode ser licenciada pela Agência Italiana de Medicamentos. Porém, nos EUA, nenhum produto ou prática homeopática foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA para o tratamento e diagnóstico de doenças, nem mesmo como adjuvante, pois não há evidências de sua eficácia. Então, como o uso da homeopatia pode ser benéfico?

Talvez você possa estar interessado Covid, médico não vacinado morre: ele se tratou com homeopatia e ferulactina Um médico infectado com coronavírus morreu em Palermo: recusou a vacina e foi tratado com medicamentos alternativos

“Acho que deveria ser definido e considerado pelo que realmente é: se for necessário um efeito placebo, repito, tudo bem. Mas se você quiser usá-lo como substituto Quanto ao tratamento tradicional, que tem demonstrado a sua eficácia, parece-me que não só deveria ser excluído, mas que estamos perante um problema risco “Pode ser estressante para os pacientes submetidos a isso.”

No entanto, em Itália, segundo estimativas da Sociedade Italiana de Homeopatia (SIMO), 10% da população utiliza produtos homeopáticos, habitualmente ou às vezes. Simo destaca ainda que é o segundo medicamento mais seguido no mundo, utilizado por 700 milhões de pessoas em 90 países reconhecidos. Para muitos, a escolha é ditada pelo desejo de utilizar materiais naturais. o que você acha? Existe um medicamento natural eficaz?

“Sim, claro. Mas tenha cuidado: Homeopatia e medicina natural não são a mesma coisa. No primeiro caso, utiliza-se principalmente um Diluir o princípio ativo 100 ou 1000 vezes menosEntão é claro que isso perde eficácia devido ao menor uso. Aplica-se de forma diferente Medicina natural, Ou seja, o uso de remédios que podem ser extraídos de plantas ou outros materiais, como é o caso de…loja de ervas, O que pode ter um efeito terapêutico. lá Penicilina É a base dos antibióticos e é um medicamento natural porque é derivado de A cogumelo Que produz capacidade antibacteriana. Nós o usamos há muitos anos. O mesmo vale para Medicina holística, Quem explora o potencial das pedras. No entanto, eu pessoalmente prefiro os medicamentos tradicionais obtidos com ele composição química, “Porque oferecem maiores garantias não só de eficácia, mas também de possíveis efeitos colaterais.”

Entre as chamadas medicinas complementares, a acupuntura também é bastante conhecida: o que você acha dela?

“Neste caso é considerado um tratamento alternativo, mas mesmo para a acupuntura estamos longe de conseguir Evidência científica Sobre os benefícios. É claro que cada pessoa é livre para escolher o que julgar adequado, mas se você perguntar a uma pessoa de conhecimento, seja um pesquisador ou um médico, a opinião dele, ela não lhe dirá que é um método eficaz, porque Não há demonstrações científicas“Através de estudos lógicos, controlados e comprovados, que demonstram efeitos que não são efeitos placebo e certamente não são superiores aos da medicina convencional”.