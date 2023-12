13 de dezembro é o dia mais curto do ano?

Santa Lúcia é comemorada em 13 de dezembro. Que é considerado o dia mais curto do ano. Mas se você está pensando em usar isso como desculpa para não ter tempo suficiente para fazer todos os deveres de casa… você se engana porque não é verdade!

Na verdade, o dia mais curto é o solstício de inverno, tradicionalmente referido como 21 de dezembro (na verdade, todos os anos, na data em que cai entre 20 e 22 de dezembro). O termo inversão vem do latim Golpee consiste em Solo que significa o sol e Minha irmãque significa parar (porque nos dias próximos ao solstício o sol parece se pôr sempre no mesmo lugar).

Astronomicamente, o solstício de inverno é o dia do ano em que o Sol passa mais baixo acima do horizonte ao meio-dia. É (também) por isso que está tão frio!

Por que existe um ditado que diz: “Santa Lúcia é o dia mais curto de todos”?

Na verdade, em 13 de dezembro pôr do sol Antes de 21 de dezembro, mas o amanhecer também chega mais cedo, portanto Horas de luz Continua sendo superior ao do golpe. A verdadeira razão do logotipo É mais “político”.

Na verdade, em 1582, o Papa Papa Gregório XIII Ele queria apagar as diferenças entre Calendário civil E essa Solar (ou Juliano, em homenagem a Júlio César) Eles criaram um novo sistema único: o calendário gregoriano, que é o que usamos hoje.

Para implementar esta reforma, o Papa Gregório Eliminação dos dias de 6 a 12 de outubro de 1582que na verdade não existia!

Assim, o solstício de inverno estava de acordo com o antigo sistema Caiu entre 12 e 13 de dezembroAvance para 21 de dezembro, que é oficialmente o dia mais curto do ano!

Tradição na Itália

Em algumas cidades italianas, Santa Lúcia substitui o Papai Noel: é ela quem dá presentes às boas crianças!

em Bréscia, E na província, as crianças aguardam o 13 de dezembro com apreensão: diz a lenda popular que Santa Lúcia viaja de casa em casa, com uma carroça puxada por um burro cheia de presentes que se anunciam ao tocar um sino de prata.

Em Palermo Hoje celebramos o fim da fome de 1646, precisamente porque nesse dia chegou um navio carregado de cereais que alimentou a população!