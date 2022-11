Alma mater entrega Sigillum Magnum a Giorgio Parisi – UniboMagazine

Foto: Stefania Sepulcri – Sapienza, Universidade de Roma

Segunda-feira, 28 de novembro, às 17h.na Aula Magna de Santa Lúcia (via Castiglione, 36 – Bologna), um Giorgio Baresi, Prêmio Nobel de Física 2021Sigillum Magnum será entregue pela Universidade de Bolonha. Depois de saudar o Presidente da Universidade, Giovanni Mollari, o Prof. Pierluigi Contucci (Professor de Física Matemática da Unibo) apresentará o grande pesquisador e físico que, em seguida, dará uma palestra intitulada “Ciência e Paz”. Finalmente, o reitor Mollary Sigillum o entregará à universidade.

Como a ciência pode ajudar no processo de paz? Qual será a situação do mundo em dez/vinte anos?

Giorgio Baresi, durante sua palestra para alma mater e comunidade cidadã, fará essas e outras perguntas para refletir sobre a ciência e seu papel direto na construção da paz.

A ciência como instituição global é capaz de estabelecer vínculos e pontes entre pessoas de diferentes países.

A história mostrou que a ciência nem sempre foi usada para a paz e, hoje, diante de uma crise que abala o mundo, deve ser usada para difundir maior consciência e oportunidades de diálogo.

Giorgio BaresiEntre os melhores físicos do mundo, ele é mais conhecido por descobrir a relação entre turbulência e flutuações em sistemas físicos, desde o tamanho dos átomos até o tamanho dos planetas.

Nascido em Roma, depois de se formar em física na La Sapienza em 1970, trabalhou como pesquisador no INFN Frascati National Laboratories e passou vários períodos de estudos no exterior (na Columbia University em Nova York, no Graduate Institute of Sciences em Bures-sur-Yvette , França e École Normale Supérieure). Normal em Paris). Ele ensinou física na Universidade de Roma Tor Vergata e em La Sapienza; Foi membro correspondente e depois membro nacional do Lincei onde, em 2018, foi nomeado presidente até 2021.

Recebeu muitos prêmios e homenagens, incluindo o Prêmio Feltrinelli de Física, Química e Aplicações (1986); Medalha Dirac por suas contribuições originais para muitas áreas da física teórica (1999). Em 1992, recebeu a Medalha Boltzmann por suas contribuições à teoria dos sistemas turbulentos e, em 2021, recebeu o prestigioso Prêmio Wolf de Física e ingressou na Clarivate Citation Laureates Classification, que inclui pesquisadores cujos estudos científicos estão entre os mais citados no mundo. No mesmo ano foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física “pela descoberta da interação entre o caos e as flutuações em sistemas físicos desde a escala atômica até a escala planetária”. Também em 2021 foi nomeado cavaleiro pela Grande Ordem do Mérito da República Italiana.