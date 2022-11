Açúcar elevado no sangue, quem disse que você não pode comer pão? As alternativas para escolher são muito saborosas

É realmente impossível resistir a uma boa fatia de pão quentinho, mas se você tem diabetes ou açúcar elevado no sangue, não abuse. em vez de escolher essas alternativas.

Sabemos muito bem como é difícil para nós, italianos, abrir mão do pão e da massa, mas há casos em que é preciso não abusar dessas duas iguarias. Mas como nós fazemos isso? Aqui estão algumas dicas para escolher o pão mais adequado para a nossa saúde.

As estatísticas mais recentes mostram que 1 em cada 10 pessoas com mais de 40 anos sofre de: Diabetes, geralmente tipo 2. As pessoas com diabetes não conseguem produzir insulina suficiente do pâncreas para regular o açúcar no sangue, o que significa que Seu açúcar no sangue pode atingir níveis muito altos. Agora se sabe que O primeiro passo para combater qualquer doença é mudar os hábitos alimentares, por exemplo fazendo escolhas Dieta mediterrânica, privilegiando alimentos saudáveis, biológicos e sazonais, praticando sempre, sempre que possível, um mínimo de movimento.

O pão ideal para quem sofre de hiperglicemia e diabetes

dieta mediterrânea No entanto, contém uma grande quantidade de carboidratos, o que é arriscado para quem tem diabetes ou açúcar elevado no sangue.. Em particular, o pão e a massa são a base de todas as refeições do italiano médio, mas é importante escolher com cuidado o trigo usado para a farinha.