A ciência melhora a qualidade da cerveja? Sim, e aqui está o porquê

Como acontece no resto do mundo, o setor cervejeiro artesanal também está em constante crescimento na Itália: basta pensar que em nosso país, em 2022, foi alcançado o recorde de 1.085 cervejarias ativas, impulsionando, entre outras coisas, as exportações com uma receita anual aumento de 12%.

Isso se deve principalmenteA revolução da cerveja artesanalou a linha de pensamento que leva cada vez mais novos mestres cervejeiros a criar cervejas originais a partir de uma variedade cada vez maior de matérias-primas: isso, sem dúvida, nos permite satisfazer os gostos de uma ampla gama de consumidores.

A melhoria qualitativa da bebida milenar, que acompanha a história da humanidade há pelo menos 9 mil anos, deve-se não só à criatividade e competência técnica dos artesãos do sector, mas também a mais Tecnologias modernas e inovadoras Estudos de produção e estudos científicos que permitem conhecer as propriedades organolépticas do malte cervejeiro e do lúpulo.

Observe o fato de que eu sou sumériosos antigos habitantes da Mesopotâmia onde, segundo a maioria dos estudiosos, a bebida ‘inventou’, eles a chamavam de cervejasikaruPão líquido: como mostram algumas representações mesopotâmicas, de fato, os bebedores de cerveja usavam longos canudos que eram necessários para perfurar a espessa camada formada pela mistura flutuante de grãos e fermentos e assim chegar ao líquido que se depositara no fundo da vasilha.

É por isso que, muito provavelmente, os ancestrais da cerveja como a conhecemos hoje não precisavam ser particularmente saborosos, já que, obviamente, não existiam métodos modernos de produção na época (como os de filtragem de líquidos) e que hoje são tornando-se cada vez mais. Muitas vezes, eles são baseados em métodos científicos Para obter resultados qualitativamente excelentes.

Este estudo constante para a produção de produtos de fermentação de prestígio levou ao nascimento do CERB em Perugia: é o primeiro centro de pesquisa de excelência em cerveja. A fundação incentiva a experimentação e a análise no setor agroalimentar, com especial referência à bebida milenar e suas matérias-primas: a grande equipe de cientistas que ali trabalham realiza estudos e análises com o objetivo de melhorá-la qualitativamente em todos seus aspectos e estilos de cerveja.

A cor, a espuma, os açúcares, o malte, o lúpulo e todos os componentes da cerveja são analisados ​​com grande precisão em laboratórios ultramodernos: conhecimento que é então fornecido aos cervejeiros que, seguindo esses indicadores preciosos e cada vez mais específicos, criam novos receitas que permitem satisfazer o paladar de um número ainda maior de consumidores.

Uma verdadeira base de dados que fornece informações valiosas de natureza genética, fisiológica e molecular: no futuro, isso permitirá criar produtos de fermentação com características organolépticas cada vez mais originais, sem perder de vista o objetivo principal, que é aumentar constantemente o nível qualidade da bebida.

A capacidade de obter perfis organolépticos precisos para cada variedade de lúpulo e malte, mas não só, é extremamente importante para todos os cervejeiros, para que o efeito do uso de diferentes tipos seja o mais previsível possível, aderindo assim à receita desejada pelo mestre cervejeiro e as demandas do mercado da época ou de uma região específica.

Assim, seja qual for o estilo cervejeiro, o futuro das cervejarias parece fantástico porque, ano após ano, a pesquisa científica fornece uma série de dados e procedimentos que permitem a experimentação de sabores, cores e aromas que até mesmo algumas dezenas poderiam imaginar. Há anos. Tudo isso permitirá aumentar o número de fãs da bebida milenar no mundo.