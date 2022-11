Covid, novas regras chegando: quais são as mudanças na quarentena e vistoria final

O governo de Meloni quer traçar a linha de ruptura com ex-CEOs e, para isso, também está alterando regras de gestão. Doença do coronavírus. Como explicou Giorgia Meloni nos primeiros dias de sua posse, o objetivo de seu governo é seguir a ciência e por isso, como a situação epidêmica (na Itália e no mundo) mudou, também é necessário mudar as estratégias de gestão. O ministro da Saúde voltou ao assunto nas últimas horas Horace Schillacique sucedeu a Roberto Speranza.

À margem de um evento no Ministério da Saúde, focado na apresentação do documento sobre vacinação de vulneráveis ​​promovido pelo Simit e SItI, Schillaci explicou em que direção o CEO está caminhando nestes dias para mudar de rumo, sem negar tudo. Trabalho feito até agora. “ Trabalhamos para garantir que, especialmente eu Pacientes com sintomas positivos, Podemos voltar em breve e nos comunicaremos em breve sobre esse assunto também. talvez eliminar O cotonete final Orazio Schillaci explicou.

Um redesenho em linha com o que já foi feito em outros países, ao qual a Itália simplesmente se adapta sem dar um salto à frente, como a esquerda o acusou. Dominou ideologicamente a gestão da covid no início de 2020.” Existem elevações, as curvas nos mostram que vai ter onda e não onda, e que não vai ser pesado. Mas você precisa estar preparado. E com a gripe sazonal, não será fácil distinguir entre as duas doenças diz o virologista Fabrizio PregliascoProfessor da Universidade Estadual de Milão e Diretor Médico do Hospital Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio em entrevista ao La Stampa.