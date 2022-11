Festival de Ciências de Roma 2022, 21 a 27 de novembro • TAG24

Festival de Ciências de Roma 2022De 21 a 27 de novembro. O evento no Auditório Parco della Musica é para explorações físicas e mentais.

Festival de Ciências de Roma 2022, 21 a 27 de novembro

De 21 a 27 de novembro de 2022, ele está de volta a Roma no Auditório Parco della Musica, Festival de CiênciasRevisão científica da Fundação Musica per Roma.

A 17ª edição do Science Festival é dedicada às explorações físicas e mentais da realidade que nos rodeia, às pesquisas que levaram a grandes descobertas e mudaram a forma como olhamos para o mundo.

Este ano o festival torna-se híbrido e é realizado presencialmente e em números no site oficial do festival e nas suas redes sociais.

Conferências, reuniões, workshops para crianças e adultos, exposições…

São 7 áreas temáticas abordadas pelo festival: planeta, sociedade e economia, saúde e medicina, tecnologia e inovação, universo e espaço, mente e pensamento e temas científicos.

o evento

A ciência é a expressão da exploração e o resultado da exploração: a viagem de Charles Darwin no Beagle, os experimentos mentais de Albert Einstein ou o lançamento do Sputnik 1 são explorações físicas e mentais da realidade que nos cerca, que levaram a grandes descobertas científicas e transformaram. A forma como vemos o mundo.

A pandemia, as mudanças climáticas e as crises ambientais mostram o quanto precisamos de um novo olhar para o presente e novas visões para o futuro. Assim, o quanto precisamos explorar, começando pelo que sabemos e nos abrindo para o que não sabemos. O Festival de Ciências de Roma é o contexto perfeito para investigar muitas formas de exploração, porque reúne diferentes pessoas e disciplinas, porque oferece uma rica variedade de eventos, porque é um lugar e um espaço – de fato – para explorar.

Por esta razão, a 17ª edição do Festival de Ciências de Roma será dedicada às explorações, usando aquela abordagem interdisciplinar e transversal que o caracteriza.

Leia também: Unicusano na COP27 com Hydrozero, spin-off da universidade