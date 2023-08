AVC: Aqui estão os 5 sintomas de verão que não devem ser subestimados

A chegada do verão traz consigo alegria e calor, mas também é uma época em que devemos cuidar da nossa saúde, principalmente quando se trata de problemas como o AVC. Os derrames podem acontecer em qualquer época do ano, mas o aumento das temperaturas pode trazer alguns desafios adicionais. Aqui estão cinco sintomas que não devem ser subestimados durante os meses de verão, que podem ser sinais de um possível AVC.

Dor de cabeça repentina e intensa: uma dor de cabeça repentina, intensa e incomum pode ser um sinal de alerta. Se aparecer sem motivo aparente e for descrita como a “pior dor de cabeça de todos os tempos”, pode ser um sinal de atividade anormal no cérebro. Além disso, se a dor de cabeça for acompanhada por outros sintomas, como confusão ou fala arrastada, pode ser motivo de preocupação.

Fraqueza ou paralisia facial: fraqueza ou paralisia repentina em um lado do rosto pode ser um sintoma de um derrame. Se você notar que um lado da boca cai quando sorri ou que tem dificuldade para fechar um olho, pode ser hora de procurar ajuda médica imediata. Este sintoma é frequentemente associado a atividade anormal no hemisfério cerebral.

Dificuldade para falar ou compreender: Uma incapacidade de falar claramente ou entender a fala pode indicar um problema no cérebro. Se de repente você começar a gaguejar ou se esforçar para encontrar as palavras certas, talvez seja hora de procurar ajuda médica. Embora esse sintoma possa ser assustador, é importante lembrar que o tratamento imediato pode fazer toda a diferença.

Perda de coordenação ou equilíbrio: os golpes podem afetar a coordenação dos movimentos e o equilíbrio. Se você estiver tendo problemas para andar em linha reta ou manter o equilíbrio, ou se sentir tontura repentinamente, é hora de prestar atenção. Esses sintomas podem indicar uma interferência nas funções cerebrais responsáveis ​​pelo controle do movimento.

Confusão repentina: confusão repentina, incapacidade de entender o que está ao seu redor ou dificuldade em reconhecer pessoas familiares podem ser indícios de um possível derrame. Se você acha que está lutando para entender o que está acontecendo ao seu redor ou que está tendo dificuldade em tomar decisões simples, é importante procurar ajuda médica sem demora.

No verão, é importante prestar atenção especial a esses sintomas, pois o calor e a umidade podem afetar nossa saúde geral. Estar desidratado ou sofrer estresse por calor pode aumentar o risco de problemas cerebrovasculares, incluindo derrames. Portanto, manter uma boa hidratação, procurar sombra e tomar precauções para evitar insolação pode ajudar a reduzir o risco.

No entanto, é fundamental lembrar que a presença de um ou mais desses sintomas não é uma confirmação definitiva de AVC. Alguns deles também podem indicar outras condições médicas. No entanto, a chave é agir rapidamente. Se você notar um ou mais desses sintomas em si mesmo ou em outra pessoa, não hesite em ligar para o 911 imediatamente e procurar ajuda médica profissional. O AVC é uma condição que requer tratamento imediato para aumentar as chances de recuperação e minimizar os danos ao cérebro.

Em conclusão, enquanto desfrutamos das alegrias do verão, não podemos esquecer de proteger nossa saúde. Observar sintomas como fortes dores de cabeça, fraqueza facial, dificuldade para falar ou entender, perda de coordenação e equilíbrio e confusão repentina pode ajudá-lo a identificar sinais potenciais de um derrame precocemente. Com consciência e ação imediata, podemos tomar medidas para tratar eficazmente esta condição e aumentar as chances de uma recuperação completa.