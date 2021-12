Por um Controle Democrático da Ciência: Sobre a Crítica Científica e a Mercadoria do Conhecimento – OP-ED

Por Damiano Mazzotti *

Marco Mamouni Capria Professor da Universidade de Perugia publicou um artigo intitulado “Scienziati e laici. Por uma censura democrática da ciência”, que analisa a ciência de um ponto de vista histórico, midiático e social (para cientistas e não cientistas, 394 reais páginas, 2020, Lulu, € 16).

O artigo do professor Mamouni Capria é bem documentado, cheio de anedotas médicas e científicas (particularmente em relação a algumas vacinações) e examina a bioética e a crítica de cientistas profissionais, ou seja, impulsionando cientistas em nível privado ou público. Na verdade, até o setor público hoje depende do setor privado, tanto para financiamento quanto para cooperação e intercâmbio científico. Em geral, no campo científico, muitos fenômenos e muitas teses são controversos e “o reconhecimento oficial (ou o reconhecimento de sua negação) tem importantes consequências sociais e políticas” (p. 3). A incerteza científica é geralmente reconhecida quando a dúvida é levantada por uma pessoa considerada competente por pelo menos uma instituição reconhecida. E é aí que começam os primeiros problemas com a certificação das mudanças e revoluções científicas e, sobretudo, das mudanças de paradigma no pensamento disciplinar. Pensamos na velha ideia de que os tumores não são afetados pelas reações de um bom sistema imunológico, que é fortalecido de várias maneiras.





Aquele que pertence a uma instituição é considerado um cientista, enquanto um simples estudioso, o leigo, “pode na verdade ser tão ou até mais competente do que um cientista em um assunto, mas no debate público sua opinião será menos importante, e geralmente muito menos “. Mas mesmo um físico que lida com um assunto que se enquadra na biologia ou na política deve ser considerado, para fins de debate público, um leigo ”. É, portanto,“ as opiniões dos estudiosos desta área que podem tornar o debate científico aberto ou fechado ”(p. 4).

Mas a verdadeira comunidade científica está sempre dividida, mesmo que tenha as visões e opiniões comuns da maioria dos cientistas, que podem forçar os porta-vozes mais representativos, em comparação com a minoria de cientistas desnorteados, que podem se tornar a nova maioria, que cultivam o arte do ceticismo moderado (os porta-vozes não são os que promovem as mudanças mais significativas e decisivas). Além disso, cada comunidade científica é organizada hierarquicamente e seleciona aqueles que desejam aderir um pouco por polarização e interesse. Claro, modismos intelectuais, pressões políticas e oportunismo da mídia afetam todos os seres humanos, incluindo os cientistas.

Portanto, em nosso dia a dia, pode acontecer que uma pequena minoria de acadêmicos imponha sua visão profissional a todos os cidadãos, regras e leis rígidas. Mas se sempre houve teses polêmicas em muitos campos científicos de natureza econômica, social e da saúde, então não há legitimidade real para a imposição de um comportamento absoluto. Por isso, quase todos os estados possuem uma constituição que serve para garantir o respeito às liberdades pessoais e sociais. A comunidade científica segue um sistema hierárquico “que é incompatível com a ideia de liberdade de pensamento e a iniciativa da ‘prática científica’ (p. 16). Infelizmente, a divisão entre cientistas que lidam com teoria e experimento empobreceu a avaliação da aplicação de uma boa teoria ou bom experimento.

O problema da hierarquia científica tem implicações para as publicações honorárias menos autorizadas e mais politizadas dos vários chefes de departamento. Uma segunda paternidade honorária também ocorre na área médica: muitos artigos importantes foram escritos, por uma taxa, por pessoas comissionadas pela indústria para apoiar uma tese predeterminada em particular, e então “oferecidos” a alguns pesquisadores famosos (sempre por uma taxa !) porque dê seu autógrafo a eles “(p. 23). Claro que a redação quase sempre será avaliada de uma forma muito superficial, É o grande segredo da publicação médica que depende cada vez mais de financiamento de empresas farmacêuticas . Os pesquisadores mais independentes são punidos na primeira oportunidade, como foi o caso de Nelson Reiss, que descobriu a contaminação de linhagens de células cancerosas (p. 32). As instituições científicas não promovem aqueles que denunciam pesquisas contaminadas por graves erros científicos que têm graves repercussões econômicas para os patrocinadores privados mais influentes.

A centralização excessiva da ciência leva a três problemas fundamentais principais: Perigos “Barricadas prolongadas nas posições erradas”; o risco de ignorar as “direções produtivas de busca” e as mais socialmente úteis por muito tempo; O risco de ‘fomentar a competição doentia’ entre os cientistas (p. 44). Na vida real, todos os problemas têm múltiplas causas contribuintes e devem ser tratados com uma visão de 360 ​​graus. Quase todos os problemas sociais “Eles não se enquadram, via de regra, em nenhuma das disciplinas oficialmente reconhecidas como campos de estudo para acadêmicos(p. 7) A superespecialização também envolve sérios problemas na compreensão geral de um fenômeno social a curto, médio e longo prazo.

Além disso, é preciso lembrar que entre os grandes cientistas que estabeleceram as atuais bases científicas, poucos foram os que trabalharam nas universidades, e “em seus trabalhos há análises muito claras dos problemas da“ República das Letras ”da época”. e “conformidade intelectual universitária” (pág. 5). No entanto, “muitas grandes descobertas foram feitas por pessoas que não eram especialistas reconhecidos neste campo” (p. 59). Por exemplo, Charles Darwin não estudou biologia, mas estudou medicina, direito e teologia. Afinal, Freud foi médico, revolucionando a filosofia e estabelecendo a psicologia. Leonardo foi um autodidata que zombou da ingenuidade dos acadêmicos. Einstein foi um autodidata que trabalhou no escritório de patentes suíço e revolucionou a física. Adam Smith, o fundador das ciências econômicas, foi um grande estudioso da filosofia moral.

Hoje, um dos principais problemas relaciona-se com os muitos impactos devidos ao declínio significativo do financiamento público para universidades e ao aumento significativo do financiamento privado e ligeiramente elevado. Os interesses econômicos dos acionistas e das empresas multinacionais ditam muitas escolhas que não são muito benéficas para os países individuais e para a sociedade humana como um todo. Outro grande problema diz respeito à mente fechada imposta pelo esquema de especialização. Vejamos o exemplo do processo de infecção “que depende da interação entre micróbios e ‘solos’ individuais … No entanto, microbiologistas e imunologistas ‘vão a conferências diferentes, lêem e publicam em periódicos diferentes e recebem financiamento de comitês diferentes’ “: como se o que Algumas pessoas estivessem interessadas nele e não tivessem nada a ver com os outros” (p. 8). Tudo isso levou à ativação de um perigoso processo de eliminação da responsabilidade científica.

Na verdade, mesmo um cientista se torna um pesquisador e observador comum, quando o assunto em consideração está fora de sua disciplina científica. O ceticismo, o problema da verdade temporária e a busca por uma verdade mais profunda estão no cerne da consciência científica de todo verdadeiro cientista. Um verdadeiro defensor dos valores democráticos sabe que uma verdadeira disputa científica não pode ser resolvida com base no voto da maioria de um comitê de cientistas um tanto politizado. A arte da dúvida, da verificação, da comparação, da crítica e da busca da verdade a qualquer custo são os ingredientes essenciais de qualquer aventura científica. Todos os homens podem cometer erros e apenas um par de olhos, ouvidos, mãos, narizes, línguas e mentes podem limitar os erros e ajudar a descobrir minas de novos conhecimentos.