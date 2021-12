Uma das melhores maneiras de cuidar do coração é comer alimentos saudáveis ​​todos os dias. É sabido que existem alimentos que podem ser benéficos ao nosso corpo e aos outros e que, por outro lado, podem colocar em risco a nossa saúde.

Os especialistas recomendam comer pelo menos 5 porções de frutas e vegetais por dia. Estes são, de facto, parte essencial de uma alimentação saudável e equilibrada, pelos efeitos benéficos que podem ter no nosso organismo. Pense, por exemplo, neste Esta fruta doce e redonda ajuda a reduzir o colesterol ruim e os triglicerídeos.

No entanto, entre os muitos aliados do coração, também haverá esse vegetal que muitos de nós frequentemente subestimam. Por outro lado, é um ingrediente que apresenta múltiplas vantagens e é utilizado em diversas receitas. Além disso, custa pouco ser crocante e delicioso. É isso que é.

Além da cebola e do alho, esses vegetais ajudam a proteger a saúde do coração e das artérias

Uma das primeiras coisas que fazemos quando começamos a cozinhar é picar cebolas ou descascar alho. Esses dois componentes são necessários para quase todas as receitas do mundo, pois dão um toque inconfundível a cada prato.

Sabe-se que o alho e a cebola têm efeitos benéficos no corpo. Em particular, o alho é considerado uma verdadeira fonte de antioxidantes, com suas propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Isso sem falar da cebola, que também é muito rica em vitaminas e minerais como fósforo, cálcio e potássio. Em suma, ambos os componentes serão excelentes para o corpo.

Um verdadeiro centro de vitaminas, minerais e fibras

Além do alho e da cebola, há um ingrediente que foi bastante reduzido, apesar de seu sabor delicioso. Estamos falando de alho-poró.

Este vegetal é uma fonte importante de vitaminas C, E, A, K e B6. A vitamina C, em particular, ajudaria a fortalecer o sistema imunológico. Por outro lado, as vitaminas B podem ser um verdadeiro aliado para o metabolismo, mas não é tudo.

Aliado do coração e artérias

Além disso, o alho-poró ajudará o coração e as artérias, graças à presença de potássio. Por isso, além da cebola e do alho, esses vegetais ajudam a proteger a saúde do coração e das artérias. Por outro lado, a presença de fósforo e cálcio protege a saúde dos ossos e dentes.

Torta salgada com alho-poró, salmão e barrinha

O alho-poró não serve apenas para fritar. É um ingrediente muito saboroso e delicioso para muitas receitas. O caso em questão é esta quiche super fácil que fica pronta em apenas 15 minutos.

Para prepará-lo, corte o alho-poró cru em rodelas, retirando a parte verde. Colocamos as fatias de alho-poró em uma frigideira, borrifamos com óleo e uma pitada de sal e pimenta, depois misturamos tudo e deixamos cozinhar por alguns minutos.

Separadamente, abrimos dois ovos e começamos a batê-los com um garfo. Adicione um pouco de leite e continue mexendo. Em seguida, colocamos as chalotas no ovo e misturamos tudo de novo.

Nesse estágio, colocamos um rolo de massa folhada pronta em uma frigideira e o picamos com um garfo. Espalhe as fatias de salmão por cima, espalhe uma camada de cream cheese e, por fim, misture os ovos com o alho-poró. Nós relatamos em 180 graus a 25 minutos em um forno estacionário pré-aquecido, e o prato está pronto.