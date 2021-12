Plantas perfumadas, deliciosas e muitas vezes indispensáveis, aromáticas são ingredientes que não devem faltar na nossa cozinha. Se usado fresco ou seco, dá sabor e realça o sabor dos alimentos.

As plantas aromáticas não são valorizadas apenas por suas propriedades organolépticas. Mas, graças aos óleos essenciais presentes nas suas folhas, também é útil no campo da fitoterapia e da fitoterapia. Podemos tirar proveito de suas propriedades benéficas usando chás de ervas, infusões, tinturas de erva-mãe e óleos essenciais.

Na cozinha, é usado para dar sabor aos pratos e, muitas vezes, é usado no lugar do sal. Na verdade Este artigo anterior Conversamos longamente sobre essa deliciosa planta outonal que pode substituir o sal e aliviar a dor.

Uma erva de origens antigas, mas de pouca utilidade

Orégano, manjericão, louro, manjerona. Estas são apenas algumas das plantas aromáticas mais conhecidas e amplamente utilizadas. Mas, na verdade, existe uma erva que poucas pessoas conhecem e que costuma ser confundida com salsa.

Trata-se do cerefólio, planta medicinal e aromática de folhas pequenas que, ao ser friccionada, exala um aroma agradável que lembra o cheiro do manjericão e do anis. É amplamente utilizado para dar sabor a peixes, carnes brancas e sopas.

As origens do cerefólio são muito antigas, na verdade ele tem sido usado como uma erva aromática desde os tempos dos antigos romanos. Hoje, esta planta anual é freqüentemente encontrada em passagens nas montanhas e em áreas arborizadas.

O cerefólio é uma planta muito simples de cuidar. Pode ser cultivada tanto no solo como em vasos na varanda da casa. Não requer cuidados especiais, mas apenas alguns pequenos cuidados. Por exemplo, o cerefólio adora muito a luz, precisa de rega regular durante a primavera e de solo macio e bem drenado.

A frequência cardíaca e a pressão arterial estão sob controle com esta planta com propriedades antioxidantes que poucas pessoas conhecem

O cerefólio é uma erva aromática que possui muitas propriedades benéficas. de acordo com expertsEsta planta é rica em vitaminas e minerais. A vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto suas propriedades antioxidantes contribuem para a saúde da pele e dos olhos.

O cerefólio contém potássio, um mineral que pode controlar a pressão arterial e os batimentos cardíacos, ajudando assim o coração a se manter saudável. Na verdade, a freqüência cardíaca e a pressão arterial estão sob controle com esta planta com propriedades antioxidantes que poucas pessoas conhecem.

Entre todos estes efeitos benéficos, não nos esqueçamos do importante papel desempenhado pela Vitamina A, que deve ajudar a proteger os ossos e os dentes.