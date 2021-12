Ciência, “Asteróide” contra o câncer: um projeto italiano financiado por Mur

Estudos recentes documentaram uma associação frequente entre o surgimento e a agressividade de tumores sensíveis a hormônios, como câncer de mama e tireoide, e poluentes ambientais. Isso representa o ponto de partida para o Asteroid, um novo projeto financiado pelo Ministério da Universidade e Pesquisa (Mur) no âmbito da chamada Prin 2020 e classificado como o melhor projeto (classificado pela primeira vez no setor ERC LS3). O estudo foi conduzido por uma equipe de pesquisadores de diferentes universidades com competências complementares e interdisciplinares. O coordenador é Michele Melilla, Chefe de Oncologia Clínica do Departamento de Medicina da Universidade de Verona, que fornecerá suas habilidades em estudos clínicos e translacionais do câncer de mama, em colaboração com a Gemelli Polyclinic Foundation. A Universidade de Siena contribuirá com Maria Grazia Castagna do Departamento de Medicina, Cirurgia e Neurociências para o estudo clínico do câncer de tireoide. A Universidade de Roma Tor Vergata trabalhará com Roberto Pai do Departamento de Ciências Clínicas e Medicina Translacional para desenvolver e caracterizar modelos pré-clínicos dos dois tumores para analisar os efeitos dos poluentes ambientais e seus alvos moleculares para identificar novas estratégias terapêuticas. Silvia Megliacchio, do Departamento de Cinética Humana e Saúde da Universidade de Roma, Foro Italico, tratará do impacto do meio ambiente e do estilo de vida, com atenção especial aos aspectos nutricionais e à atividade física. A Universidade Sapienza de Roma com Elisabetta Ferretti do Departamento de Medicina Experimental – departamento que recebeu 6 outras bolsas no mesmo concurso – coordenará a análise de novos biomarcadores circulantes e a caracterização molecular e celular por meio de técnicas “ômicas”, ambas pré-clínicas. modelos e amostras clínicas. O estudo “Interações genéticas / ambientais em cânceres de mama e tireoide: definindo o papel biológico, a ação de fatores endócrinos e o estilo de vida para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas / preventivas racionais (asteróide)” investigará a complexa interação entre genes e ambiente nesses dois tumores. A pesquisa começará com uma análise retrospectiva e pró-ativa dos pacientes com esses tumores, na qual serão destacadas as associações entre os aspectos genéticos de cada tumor e o estilo de vida dos pacientes. Além disso, serão identificados os problemas ambientais moleculares da ação de poluentes em modelos pré-clínicos de diferentes tipos de tumor. Com base nos resultados obtidos, serão testados os resultados de uma intervenção estruturada no estilo de vida com foco no aconselhamento nutricional e de exercícios adequados para pacientes com esses tumores.