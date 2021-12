“Com duas doses a proteção é muito menor” – Corriere.it

A declaração da Pfizer é a primeira declaração oficial apoiada por dados da empresa farmacêutica que fabrica a vacina e confirma dados de um estudo preliminar na África do Sul que observou como a nova variante poderia diminuir a resposta imunológica – embora a combinação da vacina fosse eficaz .

Na quarta-feira, 8 de dezembro, a BioNtech e a Pfizer anunciaram que Três doses da vacina contra a Covid são capazes – segundo dados em seu poder, relativos a exames laboratoriais – de neutralizar a variante Omicron. No primeiro comunicado oficial, amparado em dados publicados por uma empresa farmacêutica que atua na produção da vacina, foi esclarecido que Duas doses da vacina, versus nova variante, mostram ‘muito menos proteção’ Anticorpo garantido contra infecção: A terceira dose, no entanto, multiplica os anticorpos da doença por 25 e, de acordo com os primeiros dados disponíveis, duas doses ainda serão capazes de proteger contra sintomas graves da doença. A empresa também disse que está pronta – se necessário – para fazer uma vacina específica contra o Omicron até março próximo.

Os dados do relatório confirmam o que surgiu, há poucas horas, de um estudo preliminar (será publicado em versão preliminar no MedRxiv nos próximos dias, portanto Ainda não revisado por pares) realizado na África do Sul.

O estudo mostra que O sangue de pessoas que foram vacinadas com duas doses e já estão infectadas com Sars-Cov-2 costuma ser capaz de neutralizar a variante., sugerindo que as doses de reforço da vacina podem ajudar a evitar a infecção.

O estudo também encontrou a alternativa Omicron ao vírus Corona Pode contornar parcialmente a proteção fornecida por duas doses da vacina Pfizer.

«Os dados são muito preliminares e não me parecem dar qualquer alarme», comentou sobre Professor Mario Clerici, Professor de Imunologia da Universidade Estadual de Milão e Diretor Científico da Fundação Don Gnocchi. “A vacina parece cobrir melhor contra o Omicron aqueles que já foram infectados com outras variantes. E esses dados são conhecidos: a doença causa uma resposta imunológica geral melhor do que a vacina.” Resumindo: uma infecção mais uma vacina é melhor do que uma vacina sozinha. o reforço Mas parece fornecer proteção adequada. ”

O estudo foi liderado por um grupo de pesquisadores do Institute for Health Research in Africa, liderado por Professor Alex Segal.

Como eu mencionei antes O jornal New York Times e Reuters

Neste estudo, o professor Segal e colegas usaram anticorpos de seis pessoas que receberam a vacina Pfizer sem antes terem tido Covid-19. Eles também analisaram os anticorpos de seis outras pessoas que haviam sido infectadas antes de receber a vacina Pfizer.

Os pesquisadores descobriram que O desempenho de anticorpos de todos os voluntários foi pior contra Omicron Comparado a uma versão anterior do vírus Corona. Contudo, NS

para poder de anticorpo contra ommicron diminuiu

cerca de quarenta do nível observado quando testado com uma versão mais antiga do vírus. Este baixo nível de anticorpos pode não proteger contra a infecção por omicron.

Mas o próprio Segal admitiu que o número poderia ser alterado depois que seu laboratório conduzisse mais experimentos. “Esses resultados são melhores do que eu esperava. P.Quanto mais anticorpos você tiver, melhor chance terá de proteger seu omicron»Sigal escreveu no Twitter. O laboratório alternativo não testou em pessoas que receberam uma dose de “reforço”, pois ainda não está disponível na África do Sul.

De acordo com a Reuters, Os dados do estudo preliminar da África do Sul não indicam que a vacina seja menos capaz de prevenir doenças graves ou morte.

para esta parte Michael RyanO Diretor de Emergências da Organização Mundial da Saúde disse à AFP que “Não há indicação de que a variante Omicron causa formas mais graves de Covid-19” – Declaração de acordo com os primeiros dados do hospital da África do Sul.

A variante Omicron, detectada pela primeira vez na África do Sul, disparou um alerta global para outra onda de infecções, com casos relatados em mais de 24 países, do Japão aos Estados Unidos.

Em 26 de novembro, a Organização Mundial da Saúde classificou Omicron como uma ‘alternativa alarmante’Mas ele disse que Não há evidências para apoiar a necessidade de novas vacinas Projetado especificamente para lidar com. Ainda não há dados significativos sobre como as vacinas da Moderna e Johnson & Johnson e outros fabricantes de medicamentos resistirão à nova variável. Todos os fabricantes, incluindo Pfizer e BioNTech, devem divulgar suas declarações dentro de algumas semanas.