“7 Passos em Sustentabilidade”, uma nova exposição / jogo na Città della Scienza

Sábado 11 de dezembro bandeira da cidade Foi enriquecido com um novo caminho educacional para crianças de 8 a 13 anos. Paramos no planeta da sustentabilidade para sermos conhecidos justamente por meio de jogos ou diversão.

Como um edifício sustentável é projetado e construído? O percurso com exposições interativas auxilia na descoberta e no conhecimento. Uma atividade experiencial que ajuda a compreender o papel central da “construção sustentável” para atingir os objetivos do Acordo Verde.

o Mostrar / Jogo leva um nome Sete Passos para a Sustentabilidade, porque é uma viagem de descoberta em sete etapas do jogo, apresentando um encontro com exposições interativas que simulam uma construção de uma casa ecologicamente sustentável onde as crianças são convidadas a construir o seu próprio modelo de uma casa sustentável e inteligente como verdadeiros designers do futuro.

Cada jogador ou equipe está associado a um crachá de gerente do local, que é entregue pela equipe do museu: cada crachá apresenta uma etiqueta NFC diferente, que é interceptada de vez em quando pelos leitores nos locais ao longo do caminho. Onde gerencio um edifício? Que materiais devo fazer? Estas são algumas das perguntas que os jogadores terão de responder.

A pista de exibição estará aberta ao público a partir de domingo, 12 de dezembro.

A conferência que antecede a exposição será dedicada ao tema da sustentabilidade em nossas cidades e acontecerá às 11h00 no Newton Hall.

Palestrantes Riccardo Villari, presidente da Idis City of Science Foundation, Ennio Rubino, presidente do Sustainable Building District – STRESS, Giovanni Ferrici, CEO da ETT Spa, Filippo de Rossi, Federico II University of Naples e conselheiro do Ministro da Universidade e Investigação, Valeria Faccioni, Assessora de Investigação, Inovação e Iniciação Operacional da região da Campânia, Vito Grassi, Vice-Presidente da Confindustria, Eduardo Cosenza, Assessora de Infraestruturas, Mobilidade e Protecção Civil do Município de Nápoles, Roberta Vitale, Presidente do CFS .

O evento será moderado por Marco Vera.

A pista, concebida e projetada para os espaços Città della Scienza, foi apresentada em uma versão experimental na Itália: a galeria L’ARTE DELLA SCIENZA, inaugurada em 9 de setembro de 2021 na Cidade do México.

Riccardo Villari, presidente da Cidade da Ciência diz: “É com prazer e satisfação que acolhemos, numa área renovada dos espaços expositivos da Città della Scienza, a exposição“ 7 Passos para a Sustentabilidade ”que através de exposições interactivas convida os jovens visitantes a construirem o seu ambiente“ amigo do ambiente ” casas. Conceitos como sustentabilidade e acessibilidade são adequados para nós e agora fazem parte da linguagem do dia-a-dia, porque sempre buscamos educar as novas gerações, disseminando o conhecimento científico por meio de linguagem compreensível e entretenimento educacional. Investir em educação ambiental ajuda a orientar a mudança em direção a uma sociedade sustentável com e cidadãos conscientes. ”

“Estamos muito orgulhosos de nossa capacidade de contribuir com as questões de sustentabilidade, também investindo na educação das crianças – Ennio Rubino, chefe do distrito de construção sustentável do STRESS, disse: Através da nossa rede de competências e know-how, estamos há muitos anos empenhados na reabilitação sustentável do património edificado através de uma abordagem sistemática e em conformidade com as estratégias europeias, nacionais e regionais. O setor da construção é responsável por 30-40% do consumo global de energia e 38% das emissões de gases de efeito estufa. Em 2050, 70% das pessoas viverão em cidades e a questão da energia e da sustentabilidade será cada vez mais urgente. Só difundindo uma cultura orientada para a protecção do planeta, a começar pela educação escolar, poderemos atingir o objectivo da neutralidade que a Europa preconiza em benefício das novas gerações em 2050: a próxima geração da União Europeia.

Giovanni Ferrici, CEO da ETT, por sua vez, anunciou: “O conhecimento passa pela experiência e pela interação: ‘7 Passos para a Sustentabilidade’, na verdade, não é apenas um caminho educacional, mas também uma oportunidade de engajar as crianças e torná-las campeãs do futuro. Graças às novas tecnologias e a um caminho de frutos conteúdos atrativos, os jovens vão poder aprofundar o tema da sustentabilidade e áreas de aplicação. Graças ao trabalho sinérgico dos parceiros envolvidos e à sobreposição das diferentes competências profissionais da equipa, conseguimos concretizar este importante projecto que vai permitir visitantes para explorar novas áreas por meio de ferramentas inovadoras e novas linguagens. ”