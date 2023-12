Universidade de Torino, iniciando o programa de mestrado em Comunicação Científica

Inscrições até 15 de dezembro, abertura em janeiro com a senadora Elena Cattaneo

Ele partirá em janeiro de 2024, Primeira edição do Mestrado em Comunicação Científica da Universidade de Torino. Este é um curso inovador, que será Gerenciado por um corpo docente misto: As aulas, na verdade, serão rotativas Professores universitários e especialistas não acadêmicose com base em jornalistas, Que abordará temas de interesse científico atual.

O principal objetivo do Mestrado é criar figuras profissionais capazes de comunicar eficazmente com diversos públicos interessados ​​na investigação e inovação nas áreas científica e da saúde. Com efeito, pretende dotar os alunos de diversas áreas educativas e profissionais (científicas, técnicas, humanísticas) de capacidade e ferramentas operacionais suficientes para recolher e transmitir informação científica e tecnológica avançada de forma compreensível e rigorosa, para interagir eficazmente com os campeões da investigação em diversas áreas, organizar estruturas de comunicação institucional e promover e gerir iniciativas de cultura científica.

Serão abordados temas complexos e de grande atualidade, como o assunto Medicina de género, inteligência artificial, nutrição, pandemia de COVID-19, epidemiologia e genética, bioética e mundo animal.

“Na minha trajetória profissional, tanto acadêmica quanto jornalística – explica Diretor Sr. Silvia De Francia, Professor Associado de Farmacologia do Departamento de Ciências Clínicas e Biológicas da Universidade de Torino e jornalista – percebeu como ainda é difícil comunicar corretamente temas científicos. É claro que os mundos académico e jornalístico comunicam, mas muitas vezes parecem utilizar registos diferentes. Este mestrado nasceu precisamente da crescente urgência em integrar estes registos, para melhorar o diálogo entre estas duas áreas. Os professores precisam de aprender a comunicar as suas descobertas de forma mais adequada e os jornalistas precisam de aprender a utilizar as fontes científicas da forma correta possível.

“Um exemplo claro desta urgência – continua – Em vez disso, foi uma má gestão das comunicações durante a pandemia de Covid-19: A forma como as notícias eram divulgadas era muitas vezes errada e os erros eram cometidos por quase todos, desde académicos, médicos, jornalistas e pelas próprias instituições, levando a uma grande confusão nos meios de comunicação social. Assim, a sessão contará com professores académicos e não académicos, psicólogos e especialistas de vários sectores conversando com jornalistas.”

As aulas serão ministradas Um ou dois sábados por mês, das 9h00 às 18h00, presencialmente No Centro Educacional AOU San Luigi Gonzaga de Orbasano (TO), mas também será possível acompanhá-los eletronicamente. O Masters será organizado em 12 dias temáticosCada um deles está dividido em duas unidades. Cada unidade será dividida em duas palestras e meia hora de discussão. As duas aulas de cada unidade abordarão o mesmo tema, mas de forma diferente: uma será ministrada por um professor da Universidade de Torino ou por um especialista externo; A segunda foi escrita por um jornalista especialista no setor.

“O curso – conclui o Dr. De Francia – terá início em janeiro com uma cerimônia de abertura realizada pelo Senador Cattaneo, e depois as aulas continuarão ao longo de 2024. Já temos um bom número de inscrições com participantes provenientes de diversas especialidades.”

o As inscrições serão encerradas em 15 de dezembro de 2023 O número máximo de membros é de 30 pessoas: detalhes podem ser encontrados no site Mestrado – Departamento de Ciências Clínicas e Biológicas – Universidade de Torino (unito.it).