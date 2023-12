Se você desistir desses alimentos, você prolongará sua vida. A última descoberta científica: quais alimentos devem ser eliminados e como substituí-los

De acordo com as últimas descobertas científicas, existem alimentos que podem prolongar a vida se forem abandonados. Veja como se livrar deles e, acima de tudo, como substituí-los.

A nutrição tem uma influência decisiva na duração da vida humana. Pelo menos foi o que emergiu de uma descoberta científica muito interessante feita por pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega.

Abaixo revelamos tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Esta é uma informação particularmente importante e merece um estudo mais aprofundado se pretende prolongar a sua vida, manter-se saudável e desfrutar do bem-estar geral.

De quais alimentos você deve abandonar para prolongar sua vida?

Como mencionado acima, os alimentos podem ter um impacto significativo na saúde humana. Especificamente, pode ser útil saber que alguns deles podem ser prejudiciais ao corpo e, portanto, devem ser estritamente limitados.

Isto é confirmado por um estudo realizado por Lars Vadnes, da Universidade de Bergen, na Noruega, que destacou as consequências que podem surgir de seguir uma dieta errada e, portanto, a necessidade de comer os alimentos certos. Especificamente, foi demonstrado que seguir uma dieta saudável pode prolongar a vida em até 10 anos.

O estudo em questão analisou homens e mulheres na faixa dos 40 anos que passaram de uma alimentação pouco saudável para uma alimentação mais saudável, com base em recomendações de especialistas. Bem, o resultado foi que ele estava lá Aumento da expectativa de vida Cerca de 9 anos. A dieta seguida pelos participantes do estudo baseou-se principalmente no consumo de peixes, grãos integrais, vegetais e frutas.

Face a estes resultados, os especialistas explicaram que os ganhos em termos de esperança de vida são tanto maiores quanto maiores forem as alterações que ocorrem no estilo de vida do indivíduo e, portanto, na sua alimentação. Isto também se aplica no caso de pessoas idosas, por ex. Você pode trabalhar os músculos fortalecendo-os Prolongar a expectativa de vida de um indivíduo em até 5 anos. Neste sentido, é fundamental que todos tenham acesso a alimentos suficientes, saudáveis, nutritivos e acessíveis.

Dessa forma, é possível eliminar algumas doenças gravíssimas que afetam a sociedade, entre elas a obesidade. A solução poderia ser livrar-se das máquinas de venda automática de bebidas e salgadinhos, além de aprimorar o conhecimento das pessoas por meio de treinamento nas escolas ou no local de trabalho.