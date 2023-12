Madame Curie, a “Rainha da Radioatividade” que mudou a ciência no século XX

A apresentação de “Marie Curie. Rainha da Radioatividade” segue-se a uma extensa exposição que conta a história da mulher, entre narrativas e publicações científicas, entrevistas à autora, conferências e exibição do filme biográfico de Marie-Noël “Marie Curie – Pioneira, Rebelde, Gênio”. Um cientista num mundo de homens, de força e inteligência extraordinárias, que mudou o curso da ciência no século XX.

O espetáculo criado pela associação cultural Tandem Arte em Movimento, coordenado pelo músico Giovanni Porro (guitarra) com a atriz Federica Guerra, ladeado em palco pela cantora Elisa Santarossa e pelo ator Marino Olivoto, desdobra-se entre a música e o teatro e destaca a importância de acreditar nos objetivos , e esforçando-se para alcançá-los com determinação, contra… Todo preconceito, estupidez e resistência. Tendo como única estrela guia a convicção obstinada na “visão do mundo do futuro”.

Uma natureza perspicaz que encontramos mais recentemente em figuras-chave da história contemporânea, como o jovem matemático indiano autodidata Ramanujan, ou, voltando no tempo, em Gugliemo Marconi, até Leonardo da Vinci e todos aqueles que pagaram mesmo com seu próprio dinheiro. Prisão, ostracismo ou prisão perpétua por confirmarem aquilo em que acreditam tão fortemente.

A exposição dedicada a Marie Quere continuará em janeiro, quando o Concordia Hall de Pordenone acolherá (no dia 10 deste mês) a conferência “Temos todos os números – o tronco e a disparidade de género: histórias, objetivos e oportunidades” em onde participarão investigadores e investigadores empenhados e participarão empreendedores nas áreas da investigação científica e do ensino Matemática, tecnologias digitais e comunicações.