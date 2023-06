Heróis da arte e da ciência nas celebrações de Arquimedes

Syracuse tem tudo pronto na cidade para Arquimedes concertos 2023, agendado Nos dias 29/30 de junho e 2 de julho. O evento, que já está em sua décima edição, foi apresentado na sala de imprensa da Prefeitura de Siracusa na presença do Prefeito, Francesco Italia, e do Conselheiro Cultural, Fabio Granata. O evento, patrocinado pela autarquia, aposta na criatividade e no talento. Em nome do gênio de ArquimedesPara enfrentar a ansiedade generalizada entre as novas gerações. O tema das comemorações de Arquimedes 2023 é “O mundo é minha casa”. A finalidade socioeducativa, cultural e “terapêutica” é lembrada por Carlo Gelestro, pediatra e fundador da Archimedee Festivals Review. O Coordenador Artístico do Departamento de Música, Claudio Udicelli, esclareceu a programação do evento.





Ele disse: “Haverá muitos convidados este ano. Foi feito.” Uma longa e cuidadosa busca por talentos Representar os jovens que conseguiram expressar plenamente seus talentos. Haverá Lena Gervasi que com seu próprio instrumento, o theremin, tocará algumas trilhas sonoras, Joe M e Carbone que representam a composição juvenil de nossa terra, Lucas Madonia Com o seu trio, apresentará algumas peças do seu longo percurso artístico na Piazza Minerva, desde Denuvo à colaboração com o Maestro Franco Battiato. carmen ferriercom quem iniciámos recentemente uma colaboração artística, e que irá interpretar algumas das suas canções e covers que a marcaram particularmente durante o concurso televisivo Maria De Filippi “Amici”, onde ficou em segundo lugar na final.









Além disso – acrescentou Yudicelli – teremos a honra de receber Virgínia BocelliCecille, que receberá o Prêmio Feste Archimedee 2023 – Agradecemos à Fundação Bocelli, que facilitou sua participação – Ernesto Marcianti que foi convidado a voltar ao palco para representar os talentos que foram homenageados ao longo dos anos e, finalmente, Sr. Antonio CaninoVelho amigo das férias. Foi dada especial atenção à seleção de um curta-metragem que descreve a beleza da natureza e do nosso planeta, juntamente com as melodias de dois verdadeiros talentos musicais, que abrirão as duas noites na Piazza Minerva.

Jovens talentos musicais que se apresentarão em diferentes locais do centro histórico de Siracusa Eles serão seguidos por Mirella Fornari, professora da Gargallo Musical High School e famosa soprano lírica, e Vincenzo Macario, diretor do evento, que, representando 12 escolas de Siracusa, com suas coreografias, reviverá a Gran Gala della Danza no domingo, 2 Julho. Finalmente, este ano, além do Prêmio Feste Archimedee, o “Feste Archimedee – Europe Section” também será concedido a um grupo de jovens artistas de Mandragora di Tenerife.





“As festas de Arquimedes – como disse o prefeito da Itália – são uma projeção para o futuro porque sua missão é Desenvolvendo os talentos de nossas crianças desde cedo. Nisso há uma inegável afinidade com as escolhas feitas pela administração municipal nos últimos anos, que tem feito do atendimento aos jovens um ponto qualificador de sua atividade. A confiança na juventude é o investimento mais importante que uma sociedade pode fazer no futuro. Em Siracusa, isso é feito em nome de Arquimedes, o mais talentoso de seus filhos, capaz de inventar a ciência como poucos na história da humanidade. Isso não tem importância secundária.