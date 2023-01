Gym Belt Como escolher o cinto que melhor se adapta às suas necessidades de levantamento de peso

Tudo está bem Bobby Bunny Quem se respeita sabe muito bem disso: cinto de ginástica É uma ferramenta essencial para quem se dedica a atividades de alto impacto. Pesos sobre pesos, claro, mas também Programa de condicionamento físico de alta intensidade e co, para se entenderem. Sim, mas o que exatamente é isso? Cinto de couro ou neoprene, usado na cintura. Muitos acreditam que foi projetado para bloquear a parte inferior das costas ou a coluna. Nada mais do que errado, serve para aumentar a pressão intra-abdominal, de forma a aumentar a rigidez do tronco e assim ajudar a estabilizar e proteger a coluna durante a atividade física. Na prática, uma boa abdominoplastia ajuda a empurrar o abdômen em direção à coluna para dar sustentação.

Deixe-me ser claro: o cinto de ginástica, entre os acessórios e ferramentas de treinamento, Definitivamente não é uma ferramenta para iniciantes, mas só deve ser usado se você estiver levantando pesos em um determinado nível e também deve ser bem alongado para criar a pressão intra-abdominal correta. Abaixo segue um breve guia para saber mais sobre as funções, modelos e usos da cinta de ginástica.

Dica do treinador: quando usar o cinto

Ele pensa em enquadrar a situação Antonino SerasaTreinador profissional. Antes de comprar qualquer cinto, meu conselho é Aprenda a técnica de execução correta para cada exercício, para respirar perfeitamente e só mais tarde, quando as cargas forem elevadas, passar para o uso do cinto ». Mas quando você usa o cinto? “O cinto deve ser usado para todos os exercícios pesados ​​e multiarticulares realizados na posição em pé. Especialmente, agachado Com roda de balanço e variáveis, fora do chão variáveis, Imprensa militar e assim por diante. Todos aqueles exercícios que, portanto, requerem estabilização da coluna vertebral e que usam cargas exigentes. Em alguns casos também é utilizado em exercícios como o banco inclinado ou o sit-up lento (com certeza você o verá sendo utilizado por alguns profissionais) mas neste caso é porque as cargas utilizadas são muito grandes e de fato um aumento de a pressão abdominal pode ser benéfica » .

Cinto de ginástica, qual escolher?

O tipo de jockstrap a ser usado depende do nível de prática. Se você não é um fisiculturista profissional, é sempre melhor optar por modelos que, com sustentação adequada, não fiquem muito rígidos no peito. Existem três tipos básicos de cintos de levantamento de peso: