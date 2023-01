Ciência e sociedade: “O remédio que você tem dentro”, reunido em Pádua em 17 de janeiro de 2023 Eventos em Pádua

O Departamento de Medicina Molecular da Universidade de Pádua, em colaboração com o Escritório Escolar Regional de Pádua e Rovigo, o Município de Pádua e o Centro de Voluntariado de Pádua e Rovigo, lançou o projeto Ciência e sociedade: os limites da medicina molecular e suas implicações éticas e sociais.





Células-tronco, engenharia de tecidos e medicina regenerativa, drogas e vacinas, engenharia genética, medicina sexual, doenças infecciosas, doenças sexualmente transmissíveis: esses são alguns dos temas que, com suas implicações bioéticas, são objeto de um projeto de publicação em larga escala envolvendo não apenas alunos do ensino médio de Pádua e seus professores, mas todos os cidadãos dos seis distritos da cidade.





Terça-feira, 17 de janeiro, às 19h, na Sala E. Ferazza na Via Boccaccio, 80 em Pádua (Quartiere 3 Est, Centro Civico), será realizada a terceira rodada do projeto com o encontro intitulado O remédio nele – seremos capazes de regenerar partes do corpo que estão perdidas ou que não funcionam mais? será agendado Paula BrunProfessor, Departamento de Medicina Molecular, Universidade de Pádua.





A perda ou falência de órgãos está entre as causas mais comuns de doença e morte: por isso é necessário estudar como substituir tecidos e órgãos não funcionantes, que não se regeneram espontaneamente. É disso que trata a medicina regenerativa, ramo da medicina que visa reparar tecidos e órgãos, potencializando os processos naturais de regeneração e transplantando tecidos criados em laboratório para os pacientes.





“Algumas das técnicas da medicina regenerativa já estão sendo aplicadas na prática médica e representam uma conquista extraordinária, enquanto outras estão em desenvolvimento e geram grandes esperanças. Por isso, a medicina regenerativa é um dos setores da medicina frequentados por charlatães e tabagistas: é importante que os cidadãos possam se orientar nesse campo, conhecer tratamentos seguros e eficazes e evitar falsas curas milagrosas. Paula Brun explica.





com o projeto Ciência e Sociedade: Os Limites da Medicina Molecular e Suas Implicações Éticas e Sociais O Departamento de Medicina Molecular da Universidade de Pádua pretende realizar uma importante ação informativa para divulgar alguns dos pontos de pesquisa mais avançados no campo da biomedicina e, ao mesmo tempo, educar a população sobre boas práticas de prevenção. É uma oportunidade de conhecimento e discussão, que visa promover uma abordagem mais informada e eficaz de alguns temas importantes na investigação biomédica, bioética e saúde.





«O Departamento de Medicina Molecular tem uma missão muito alargada, quer ao nível da investigação básica e clínica, quer no domínio da bioética: possui, por isso, competências e sensibilidade únicas, que permitirão uma abordagem multidisciplinar e integral dos temas abordados – Dr explica Anna Orseolo, entre os apoiadores do projeto como membro do Comitê da Terceira Missão do Departamento de Medicina Molecular -. O objetivo das iniciativas propostas será sobretudo envolver as escolas secundárias, cujos planos de estudos não contemplem os temas de investigação propostos ou não sejam tratados de forma abrangente, através de encontros com alunos e cursos de atualização para professores. O projeto inclui ainda um conjunto de conferências cidadãs, em salões distritais, sobre alguns temas de investigação propostos e identificados em conjunto com o Município de Pádua, intervenções de carácter laboratorial também no âmbito de iniciativas culturais e/ou sociais, organizadas pelo próprio município e visadas acima tudo em famílias. Também as associações de voluntários, que são coordenadas pelo Centro de Ação Coletiva de Pádua e Rovigo, participarão do projeto graças a uma série de reuniões dirigidas especificamente aos grupos populacionais que essas associações apoiam ».





“É uma grande satisfação poder colaborar com a Universidade na divulgação desses temas, ainda mais depois de anos em que a ciência e a medicina estiveram tão no centro das discussões cotidianas de todos nós – Comentários Francesca Pinciolini, Assessor de Descentralização do Município de Pádua -. Várias iniciativas serão realizadas nos corredores do nosso bairro precisamente para facilitar a participação de todos os cidadãos e famílias nestes momentos, o que nos permitirá explorar muitas questões longe das distorções que infelizmente muitas vezes caracterizam os meios de comunicação, graças à comparação direta com especialistas e especialistas.





