Conheça 5 alimentos que previnem doenças

Um novo estudo descobriu 5 alimentos que podem prevenir a progressão do câncer de próstata com suas propriedades, vamos ver quais são.

o Câncer de próstata É uma doença muito comum em homens, principalmente após os 50 anos. Na Itália, todos os anos, mais de 40.000 pessoas recebem esse diagnóstico. É uma proliferação descontrolada de células na glândula localizada no sistema reprodutor masculino.

Apesar da ampla prevalência desta doença, na maioria dos casos ela pode ser curada e graves consequências para a saúde da pessoa afetada podem ser evitadas. É claro que o diagnóstico precoce é o componente mais importante do tratamento imediato e eficaz. No entanto, os estudos estão progredindo nesta área e alguns pesquisadores fizeram algumas descobertas muito interessantes.

Um estudo recente identificou até 5 alimentos que podem prevenir o desenvolvimento da doença. São descobertas muito importantes para poder prevenir e agir caso surjam. Mas vamos ver todos os detalhes abaixo.

Câncer de próstata: conheça 5 alimentos que podem fazer a diferença

Quando se trata de saúde, é imperativo que os especialistas também se refiram à nutrição adequada. O que comemos faz a diferença no nosso corpo. Mesmo no caso dos tumores, que são doenças graves para as quais ainda não há cura, algo pode ser feito comendo certos alimentos e excluindo outros. Os novos dados sobre isso vêm da SIA, a Sociedade Italiana de Andrologia.

Cientistas identificaram alguns alimentos que podem fazer uma diferença real quando se trata de câncer de próstata. São eles: tomate, chá verde, uvas, romã, frutas vermelhas. Esses alimentos têm certas propriedades que impedem a progressão das células cancerígenas. De fato, eles contêm antioxidantes, licopeno, resveratrol, epigalocatequina, pterostilbeno e todas as substâncias com efeito antiproliferativo.

Comer uma dieta equilibrada que contenha grandes quantidades desses alimentos em particular pode realmente interromper a progressão da doença. É o que indicam os especialistas a partir dos últimos exames e dos últimos estudos realizados sobre a próstata. Você acha que as pessoas que comiam esses alimentos regularmente tiveram um risco 60 a 80% menor?

Fatores de risco e sintomas

Vamos relembrar as causas, fatores de risco e sintomas que afetam essa doença em particular. entre fatores de risco A idade definitivamente se destaca. Após os 50 anos, os riscos são elevados. A raça também faz a diferença, mesmo que ainda não se saiba o porquê. O que é certo é que os afro-americanos têm um risco muito alto de contrair essa doença de forma agressiva.

A genética e a história familiar também são muito importantes. Além disso, você deve prestar atenção às várias infecções que podem afetar a próstata e o estilo de vida. A princípio o tumor pode ser completamente assintomático, e então alguns sintomas Que podem surgir são os seguintes:

Desconforto na região pélvica

Dor nos quadris, costas e pélvis

Impotência

Dor e ardor durante a micção e durante a ejaculação

sangue na urina

Além de tentar manter um estilo de vida e uma alimentação saudáveis ​​e equilibradas, é fundamental fazer check-ups regulares e, em caso de diagnóstico, ouvir e seguir atentamente todas as orientações do seu médico e especialista.