Tecnologia e ciência do câncer

O Politecnico di Milano e o Instituto Europeu de Oncologia se casam combinando suas habilidades inestimáveis, que consistem em anos de estudo e conhecimento de inteligência artificial, robótica e tecnologias de ponta em engenharia de tecidos, bem como uma vasta experiência nas ciências da vida.

Sanitadomani. com – Um novo centro de pesquisa nasceu em Milão que marca um caminho para o futuro da pesquisa científica e inovação.

o Politecnico di Milano e o Instituto Europeu de Oncologia Eles se casam combinando seus dons inestimáveis, que consistem em anos de estudo e conhecimento de inteligência artificial, robótica e técnicas de engenharia de tecidos de ponta, além de uma vasta experiência nas ciências da vida.

Quais são os objetivos do Laboratório Onco-Tech? Ela desenvolverá modelos e aplicações para a saúde humana com foco particular no tratamento do câncer.

método de pesquisa

elemento chave importante



“Alvo É também desenvolver uma nova cultura de pesquisa, que abarque o desenvolvimento tecnológico das descobertas.

Em essência, isso significa passar da lógica tradicional baseada na descoberta e disseminação de dados para a nova lógica de aplicação concreta dos produtos de pesquisa.

É difícil para um pesquisador de laboratório pensar em pesquisa, mesmo em termos de patentes ou startups.

No entanto, este desenvolvimento é agora necessário para aumentar a “máquina de busca”.

Esta é a explicação clara que ele deu o professor. Roberto Orecchia, Diretor Científico da IEO Sobre o nascimento de um importante centro de pesquisa “ONCO-TECH-LAB“.

ver a realidade

mesclando recursos



ONCO-TECH-LAB É uma plataforma que integra os recursos humanos, ferramentas e logística dos parceiros para aumentar a massa crítica e a qualidade da pesquisa, ampliando o acesso às chamadas, financiamentos e programas nacionais e internacionais de ambas as instituições.

A principal área da convenção diz respeito à oncologia, à qual se somam outras especialidades: ePatologia, Imunologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Transplante e Diagnóstico por Imagem.

Relacionado