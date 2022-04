Amigo ou inimigo da saúde humana? Na última década, não houve nada além de falar de colesterol, mas existem muitos mitos girando em torno de gorduras esteróides.

O principal papel do colesterol no corpo humano

O colesterol desempenha vários papéis muito importantes no corpo humano, por isso sua presença é indispensável para dizer o mínimo. Principalmente, é um componente das membranas celulares e desempenha um papel essencial na transmissão de impulsos nervosos. Também será necessário para a produção de certos hormônios, como especificamente os hormônios masculinos e femininos, além do cortisol. Além disso, será um precursor da vitamina D e aumentará a absorção de cálcio.

Se estiver presente em quantidades excessivas, essa gordura será uma das principais causas da formação de processos inflamatórios da aterosclerose. Uma condição inflamatória nos vasos sanguíneos que levaria ao endurecimento de suas paredes e à formação de placas de gordura que, com o tempo, aumentariam significativamente o risco de doenças cardiovasculares.

Aqui estão os níveis ideais de colesterol para se manter saudável e ajudar a proteger contra os riscos de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e doenças cardiovasculares.

Mas quais são os valores ideais de colesterol? Temos certeza de que realmente os conhecemos?

Nos laboratórios modernos costuma-se dizer que os valores adequados de colesterol total devem ser inferiores a 200 mg/dL. Enquanto os valores de LDL devem ser <120 mg/dL.

No entanto, de acordo com as evidências científicas, para evitar a formação de placas ateroscleróticas, o valor fisiológico do colesterol total deve ser <160 mg/dL. Enquanto o LDL deve ser incluído e valores entre 50 e 70 mg/dL não devem ser ultrapassados. Os valores diminuirão ainda mais para pacientes de alto risco, para quem os valores adequados de LDL estarão em torno 40 mg/dL.

Aqui, então, estão os níveis ideais de colesterol para manter um coração saudável.

Dicas úteis

Em uma sociedade obesa como a ocidental, manter o colesterol dentro da faixa predeterminada torna-se uma grande conquista. No entanto, para isso, há um conhecimento correto dos padrões de colesterol que não devem ser ultrapassados. Além disso, nossos hábitos alimentares e estilo de vida também serão muito importantes.

O conselho, na verdade, é fazer mais exercícios ou, em qualquer caso, aumentar o movimento diário total e preferir uma dieta principalmente vegetariana. Substâncias animais e gordurosas devem ser incluídas com menos frequência, enquanto os maus hábitos devem ser completamente evitados. Por exemplo, álcool e tabagismo podem ser fatores agravantes.

