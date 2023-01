tornozelos inchados | Eles podem esconder um problema sério: preste atenção aos 5 alarmes

Você costuma sentir os tornozelos inchados? Não subestime esses sintomas, pois eles podem estar mascarando um problema mais sério.

Tornozelos inchados podem causar muitos transtornos, mas cuidado, se você não intervir a tempo, pode agravar a situação. Aqui estão cinco bandeiras vermelhas que não devem ser tomadas de ânimo leve.

Todos nós sabemos o quanto é importante cuidar da saúde, tanto que, ao perceber que algo está errado, corra imediatamente para o seu médico. No entanto, em alguns casos, tendemos a subestimar alguns dos sinais que nosso corpo nos envia. Este é um erro grave, porque por trás desses sinais um Patologia Mais sério do que pensamos. Exatamente este é um exemplo tornozelos inchadosEsse problema geralmente está relacionado ao fato de passarmos muito tempo em pé. Certamente pode acontecer e nestes casos será suficiente descansar algumas horas com as pernas elevadas para eliminar esta sensação desagradável.

Mas e se os sintomas não desaparecerem? A primeira coisa que você deve fazer é avisar imediatamente o seu médico, que irá aconselhá-lo sobre o tratamento mais adequado para você por meio de análises aprofundadas. No entanto, poucas pessoas sabem que por trás dos tornozelos inchados pode haver um problema mais sério. felizmente existe 5 sinos de alarme O que pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo em seu corpo. Vamos mergulhar em todos os detalhes juntos.

Tornozelos inchados? Cuidado com estes cinco sintomas perigosos

Deve ter ocorrido a todos chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e se depararem com… tornozelos inchados E doloroso também. Se isso acontecer ocasionalmente, especialmente depois de ficar muito tempo em pé e sem outros sintomas associados, provavelmente não há motivo para preocupação. Nesse caso, pode ser baseado no acúmulo de líquido que se desenvolve nas extremidades inferiores, conhecido como edema periférico;. Pelo contrário, se você tiver outros sintomas além da dor no tornozelo e pé, você deve informar ao seu médico, pois em alguns casos pode indicar um problema mais grave relacionado a Doença cardíaca ou renal.

Portanto, se o inchaço nos tornozelos não desaparecer sozinho e persistir por vários dias, é necessário fazer algum tratamento. Análise aprofundada. Só assim você terá certeza do que está por trás desses sintomas. Além disso, se você quiser tirar alguma dúvida, aconselhamos que você se atente a esses assuntos 5 sinos de alarme:

Inchaço unilateral de um tornozelo, pé ou perna sem uma causa óbvia, como uma lesão Inchaço muito doloroso e repentino Há vermelhidão e calor ao toque febre e calafrios diabetes ou gravidez

Em todos esses casos é necessário notifique um especialista imediatamente, Porque ele pode ser mais sério do que você pensa. Entre as razões mais graves com as quais você pode ter que lidar estão a insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou mesmo insuficiência hepática. O que você acha disso?