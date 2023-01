O Sonho de Aldrovandi: Propostas Pedagógicas Entre Arte e Ciência. Fundação Golinelli

Por ocasião da exposição 𝐎𝐥𝐭𝐫ERE 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨, ERE 𝐢𝐥 WERE𝐦𝐩𝐨. De 4 de fevereiro a 28 de maio, a Fundação Golin oferece visitas guiadas e atividades interativas para todos os níveis escolares.

escolas primárias

𝑫𝒆𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂. Com base nas sugestões científicas recolhidas durante a visita à exposição, os alunos deslocam-se ao laboratório para conhecer alguns espécimes vegetais através da estereologia, técnicas e aplicações. As observações e conhecimentos adquiridos serão úteis para a criação de um herbário analógico pictórico.

Baixe a ficha didática



escolas secundárias de nível A

𝑳𝒆 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆 𝑼𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆: ​​𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒅 𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒐 𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐. As aulas vão descobrir os significados e as relações das diferentes obras da exposição, vão descrever o padrão de catalogação e contar o conceito da coleção, e imaginar como as coisas podem ser interpretadas no futuro.

Baixe a ficha didática



Escolas secundárias

𝑳𝒆 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆 𝑼𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆: ​​𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 (𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆) 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒗𝒊𝒈𝒍𝒊𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒗𝒊𝒈𝒍𝒊𝒆. Uma viagem pelos múltiplos interesses científicos e artísticos de Ulisse Aldrovandi, para refletir sobre o progresso da humanidade, sobre a composição do homem e da natureza, e sobre o cerne deste paradigma. Graças à realidade virtual, as aulas serão exibidas no ateliê de Aldrovandi e na sala maravilha cheia de coisas que ele colecionou / para escolas de ensino médio.

Baixe a ficha didática

20% de desconto Na visita guiada se combinada com uma atividade do catálogo 2022-2023!

Ao guardar o cartão de entrada, também é possível obter um desconto no ingresso para a exposição no Palazzo Poggi “O outro Renascimento”. Ulisse Aldrovandi e as Maravilhas do Mundo”, organizado pelo Sistema de Museus Universitários – Universidade de Bolonha.

exibição

𝐎𝐥𝐭𝐫ERE 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨, o ramo doméstico. 𝐈𝐥 𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐔𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐝𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐝𝐢

A exposição, que estará aberta ao público de 4 de fevereiro a 28 de maio de 2023 no Centro Golinelli de Artes e Ciências de Bolonha, apresenta uma mistura original das coleções do Museu da Universidade de Bolonha, exposições imersivas e interativas especialmente criadas e exposições recentes funciona. Arte e objetos provenientes da Agência Espacial Europeia, que expressam uma visão unificada da cultura e uma aliança entre o mundo e o mundo.

O percurso da exposição começa com a figura de Ulisse Aldrovandi, o maior observador da natureza durante o século XVI, cujo quinquagésimo aniversário se celebra este ano, a embarcar numa viagem entre três dimensões cronológicas, distintas mas complementares, e a contemplar o progresso da humanidade, na união do homem e da natureza e no centro deste modelo.

www.ilsognodialdrovandi.it