Contrato com a Agência Espacial Europeia (ESA) para braços robóticos

Terça-feira, 19 de julho de 2022 – 13:35

Devolução da amostra de Marte, Leonardo: contrato com a Esa para a compra de um braço robótico

Parte da missão que devolverá amostras de Marte à Terra

ROMA, 19 de julho (askanews) – Um braço robótico de 2,5 metros pousará no Planeta Vermelho até o final da década para trazer amostras de solo marciano de volta à Terra pela primeira vez na história: Leonardo assinou hoje no Farnborough International Air Show um contrato com a Agência Espacial Européia (ESA) para projetar e fabricar, integrar e testar o braço de transferência de amostras para o Programa de Retorno de Amostras de Marte, liderado pela NASA em colaboração com a Agência Espacial Européia.



Após o sucesso da fase de estudo e prototipagem, Leonardo, à frente da União Europeia, será agora responsável pelo desenvolvimento do sistema até as primeiras operações em Marte. Com entrega prevista para 2025, – para informar uma nota – o braço robótico será instalado no Sample Retrieval Lander da NASA para recuperar tubos de ensaio contendo solo marciano coletado pelo rover na missão Mars 2020 e depositá-los no contêiner que será seja o próximo. Ele voltou para a terra. Isso permitirá, ao retornar à Terra, analisar amostras nos laboratórios mais avançados e realizar estudos inéditos no Planeta Vermelho.





“Estamos muito orgulhosos de nossa capacidade de contribuir para o sucesso do Mars Sample Return Program, que é um programa muito ambicioso e resultado de uma importante colaboração internacional. Este contrato confirma nossa liderança em robótica espacial, uma disciplina essencial na exploração planetária e em operações orbitais”, disse Gabriel Pierali, Diretor Administrativo do Departamento de Eletrônica da Leonardo. “Este instrumento de ponta é apenas um exemplo da excelência tecnológica da Leonardo, que nos permite estar a bordo de missões fundamentais de explorar o universo, fornecer serviços de navegação e telecomunicações e monitorar a saúde do nosso planeta.”O braço de transferência de amostras é uma verdadeira jóia de robôs espaciais: altamente confiável, independente e poderoso. Estruturado como um braço humano com “ombro”, “cotovelo” e “punho”, pode realizar um grande número de movimentos (7 graus de liberdade) e possui “cérebro” e “olhos”. Os membros, articulações e “mão” (efetor final) são controlados por controle eletrônico e são capazes de realizar todas as tarefas que o trabalho requer com alto nível de habilidade, como identificar e extrair tubos de ensaio do rover. Ou levante-o do chão, coloque-o no recipiente e feche a tampa antes de lançá-lo de Marte.Aliado ao sistema de mira composto por duas câmeras, o aparelho recebe informações dos sensores e envia instruções por meio de cerca de 600 sinais para os mecanismos. Essa estrutura permite que o “cérebro” do sistema processe de forma independente as melhores decisões e coordene os movimentos. Sofisticados algoritmos robóticos e mecatrônicos são integrados ao software, para gerenciar manobras de prevenção de colisões e evitar qualquer impacto na sonda ou no ambiente circundante. As condições extremamente desafiadoras do ambiente marciano, como a presença de poeira e temperaturas extremas (-130°C / +70°C), serão levadas em consideração durante o projeto e construção do braço.David Parker, Diretor de Exploração Humana e Robótica da Agência Espacial Européia, disse: “Desde o nascimento até os primeiros movimentos em Marte, este braço robótico é um testemunho da alta experiência e conhecimento que temos na Europa. O braço de transferência de amostras será a mão que levará a ciência planetária a um novo nível.” Manusear e preparar preciosas amostras de solo marciano para entrega na fascinante jornada de Marte à Terra é um feito extraordinário.”A Agência Espacial Italiana (ASI) apoiou todo o projeto como parte integrante do roteiro que levou a indústria nacional nos últimos 20 anos a estar entre os pioneiros da robótica espacial para exploração. “A exploração automatizada – anunciou Giorgio Sacuccia, presidente da ASI – sempre foi um dos pilares das atividades da Agência Espacial Italiana. Os investimentos feitos pela ASI no passado recente levaram a um crescimento significativo nas habilidades e capacidades nacionais, e permitem-nos hoje confirmar o papel de liderança que a Itália desempenhará na exploração de Marte, em particular, na implementação da missão de retorno de amostras de Marte. O contrato assinado hoje representa um novo sucesso para a cadeia industrial italiana que foi confirmado como uma referência internacional em missões de exploração e, neste caso em particular, no desafiante e inovador setor das tecnologias robóticas.”

Participar em: