Viver no limite, Mike ainda está vivo? O mais recente sobre sua saúde

Viva no Limite Mike ainda está vivo? Vamos descobrir a condição do jovem que chegou ao estúdio com um peso de 338 quilos hoje: aqui está a notícia.

Voltamos para falar sobre o programa nascido nos Estados Unidos que faz muito sucesso há muitos anos também na Itália, principalmente com a história de Mike Meganis.

O programa está sendo transmitido em Tempo Real há algum tempo Como sempre, pretende ajudar quem recorre ao consultório do Dr. Nowzaradan e porque o principal problema é o peso.

Mike quando chegou ao famoso estúdio aos trinta e sete anos, mora em Marion e seu peso inicial é de 338 quilos, meta que o jovem alcançou por causa de seus sonhos desfeitos e muitas decepções ao longo do tempo: mas vamos tentar encontrar qual era o seu caminho.

Vidas até o limite: quantos quilos Mike Meganis perdeu?

O jovem ao longo do tempo passou por um grande choque para começar com seus sonhos desfeitos de querer se tornar um atleta profissional, e então o divórcio veio como um raio do nada.

Eu realmente deixei o celibato, Mike se mudou para uma casa de seus pais e ganhou peso, A partir daquele momento, o jovem percebeu que precisava mudar seu estilo de vida a todo custo para cuidar dos quatro filhos e recuperar a vida. Graças à clínica do Dr. Nowzaradan, ele iniciou uma jornada de doze meses durante a qual teve que seguir a dieta do médico e de sua equipe até atingir o peso ideal para poder se submeter à cirurgia de redução do estômago. Longa, mas muito bem sucedida jornada desde Mike em pouco tempo perdi 107 quilos Seu peso chegou a 231 kg no final de seu julgamento na TV.

Um enorme sucesso não o deteve, desde as últimas notícias o jovem parece continuar seu caminho com mais determinação do que nunca, complementando seu compromisso com um estilo de vida saudável com sua saúde pessoal na vanguarda de suas preocupações. .