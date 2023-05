Gestão de desastres entre ciência e política “COVID nos ensinou um elo essencial”

Nestes momentos de notícias emocionantes na Emilia-Romagna, não é fácil que o chefe da Proteção Civil Nacional, Fabrizio Curcio, convidado da escola Sant’Anna, com a abertura da escola de verão, diga: “A fase de crise aguda já passou a emergência em Emilia, há áreas que precisam de mais tempo para fluir a água devido à sua altura e formação. A escola de verão que teve início ontem em Santana foi especificamente vocacionada para os riscos de catástrofes naturais e foi organizada pela Civitas Soteria a pedido da Direcção-Geral de Operações Europeias de Protecção Civil e Ajuda Humanitária da Comissão Europeia. O evento, dirigido a 70 peritos científicos e decisores de todos os países que participam no mecanismo de proteção civil da UE, está dividido em várias sessões plenárias e seis lições principais. A apresentação formativa pretende explorar temas como a gestão e utilização da informação, os modelos de previsão e o papel dos técnicos no processo de tomada de decisão. Sabina Noti, Reitora da Escola, afirma: “Nesta escola de verão, a relação entre ciência e política é abordada de forma interdisciplinar num domínio tão crucial como o da protecção civil. A crise pandémica ensinou-nos como é que a colaboração entre cientistas e políticos é essencial. É essencial trabalhar com base nas evidências científicas disponíveis. Para permitir escolhas eficazes, e é importante aqui ter defensores do mundo político europeu sentados ao lado de jovens académicos e estudantes.” Entre os convidados estava também a chefe da Seleção Nacional do Cnr, Maria Chiara Carrozza, que disse: “Há muitos anos, nós e o Cnr somos um centro de competência da Proteção Civil tanto para o monitoramento quando não há emergências, quanto quando há casos como o de ‘Emilia-Romagna’ e, nesses casos, já estamos enviando equipes de pesquisadores a campo. Lidamos com levantamentos de todos os tipos, desde monitoramento de chuvas até enchentes e deslizamentos de terra. A protecção civil tem envolvido muitos institutos do CNR em operações onde se deve estar sempre preparado. As infraestruturas de investigação do Centro Nacional de Investigação Científica funcionam assim também como suporte para a proteção civil e para as administrações públicas.” Andrea de Gutry, Professora e Diretora Científica da Escola de Verão, recorda que “este é um evento de grande importância tanto do ponto de vista ponto de vista científico e em termos de implicações operacionais. A nossa União agradece à Comissão Europeia por nos oferecer esta oportunidade de cooperação. A Summer School oferece aos profissionais do setor a oportunidade de trocar ideias, construir modelos comuns de análise, interpretação e tomada de decisão com base em evidências científicas e ampliar suas redes. O objectivo é lidar mais eficazmente com situações de crise a nível nacional e europeu.” A última sessão plenária de quarta-feira termina com o encontro com Patrícia Gaspar, Vice-Ministra do Interior de Portugal. Charles Venturini