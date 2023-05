Vitamina D, cuja deficiência pode causar sérios danos: quais são os riscos

A vitamina D é necessária para o bom funcionamento do organismo. Na verdade, a falta dela pode causar sérios danos: é o que você corre o risco.

A vitamina D é necessária para o bom funcionamento do organismo. Em particular, participa do processo de absorção de dois importantes sais minerais, o potássio e o fósforo. Além disso, é capaz de regular a mineralização de nossos ossos e controlar a resposta do sistema imunológico.

No entanto, é claro que se essa substância estiver presente em pequenas quantidades em nosso corpo, o resultado é realmente perigoso. Abaixo, revelamos em detalhes tudo o que você precisa saber sobre isso.

Vitamina D, consequências de uma possível deficiência

Sobre a importância Vitamina D, é importante considerar um estudo realizado por pesquisadores australianos. Estes, em particular, analisaram in vitro as possíveis consequências de uma deficiência da vitamina em questão em nosso corpo.

O resultado que alcançamos é realmente incrível, pois foi demonstrado que pode afetar negativamente o estado dos neurônios dopaminérgicos. Essa circunstância acaba criando uma condição semelhante à que ocorre em pacientes com esquizofrenia. Especificamente, uma equipe da Universidade de Queensland mostrou que o funcionamento correto do circuito de dopamina no cérebro é prejudicado.

Nesse sentido, deve-se dizer que a esquizofrenia é um transtorno associado a múltiplos fatores de risco. No entanto, vários estudos mostraram que o comprometimento da utilização de dopamina pelo cérebro contribui significativamente para o seu aparecimento. De qualquer forma, é importante especificar que entre as causas atualmente também estão sendo consideradas as genéticas ou mesmo as ambientais. Ao analisar as mudanças na absorção e produção de vitamina D, foi demonstrado que a liberação de dopamina foi maior nas células em que a presença de vitamina D foi mais pronunciada.

Com base no que foi dito, esta descoberta entre os estudiosos é uma prova de que A eventual deficiência é capaz de afetar de forma importante e sobretudo negativa o “Diferenciação estrutural de neurônios dopaminérgicoso”. Diante do que acabou de ser dito, fica claro que estamos diante de uma descoberta realmente importante que nada mais faz do que confirmar o que muitos cientistas vêm dizendo há algum tempo. De acordo com eles, de fato, a vitamina D desempenha um papel essencial para o nosso corpo.

Como resultado, sua deficiência potencial leva a sérios problemas de saúde que podem ser evitados com intervenção oportuna. De qualquer forma, o estudo em exame é aquele que precisa ser aprofundado por outras análises e, portanto, carece de mais estudos.