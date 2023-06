Você não vai acreditar nos resultados que obtém após um mês

O alecrim também é uma planta muito útil para o tratamento capilar: seus benefícios são excepcionais para o nosso cabelo.

Você sempre tem um cabelo esvoaçante luxuoso Você tem que ter muito cuidado e cuidar muito bem do seu cabelo. É realmente o suficiente para danificá-los e fazê-los perder o brilho e o vigor. Acima de tudo, isso acontece após alguns tratamentos que, além de não darem o resultado desejado, também acabam criando Problemas graves para o nosso cabelo. Pensemos, por exemplo, na cor, mas também em permanentes ou outros tratamentos demasiado agressivos. O que você faz quando a saúde do cabelo está em risco agora? Muitos optam por contar com diversos produtos facilmente encontrados no mercado que ajudam a devolver força e brilho aos cabelos.

PERFEITO PARA CUIDADOS DO CABELO: Ver para crer

No entanto, o conselho do especialista é deixar essas soluções de lado e confiar nelas. Alguns remédios naturais e orgânicos. Poucas pessoas sabem, mas um dos itens mais comuns em nossa cozinha também é ideal para cuidar de nossos cabelos.

Nós estamos falando sobre AlecrimÉ uma das especiarias aromáticas mais populares na cozinha. Com o alecrim, de fato, é possível enriquecer o sabor de muitos pratos, tanto de carne quanto de peixe.

Isso não é tudo, porque o alecrim é especialmente popular entre ela Muitos recursos úteisque confere grande luxo ao corpo.

Seus benefícios também podem ser usados ​​para rejuvenescer cabelos danificados por tratamentos mais invasivos ou outros problemas de vários tipos.

Por exemplo, até doenças que afetam o couro cabeludo podem ser tratadas com alecrim, que é capaz de interromper a queda de cabelo. Esta planta é perfeita para resolver a coceira antissépticocura e muito mais.

O alecrim pode ser usado principalmente de três maneiras. você pode escolher óleo de alecrim Ou conte com uma infusão de alecrim. A terceira opção é uma ação revigorante com essas incríveis especiarias.

Começando pelo óleo de alecrim, só precisamos de um ramo dessa planta, que teremos que colocar dentro de um vaso. Eu fiz isso, Adicione um pouco de azeite para cobrir os ramos de alecrim. Depois de tudo pronto, deixa-se repousar cerca de um mês, talvez num local com pouca luz e muito seco.

A infusão e o tônico de alecrim também ajudam nos problemas capilares

Em vez disso, uma infusão de alecrim é feita fervendo Um pouco de água com um raminho de alecrim dentroEm seguida, desligue o fogo quando a água ferver.

Depois que a água esfriar, ela deve ser filtrada em um borrifador e borrifada no cabelo após o banho e ver os benefícios. Com a infusão, de fato, O contrato será facilmente desvinculado E não será mais necessário mexer vigorosamente no pente, expondo-se ao risco de quebra dos fios.

Por fim, para preparar a tônica de alecrim, vamos precisar de água de alecrim e óleo de alecrim. Vamos precisar de cinco colheres de sopa de água de alecrim e Dez gotas de óleo essencialque vamos despejar em meio litro de água.

O produto é usado apenas uma vez frioPortanto, deve ser deixado em repouso pelo tempo necessário. Este tratamento é especialmente ideal para Dermatite do couro cabeludo.