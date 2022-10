Você sempre acorda cansado? A ciência sabe por quê: siga estas dicas

O sono é um dos melhores prazeres da vida, mas a rotina e o estresse muitas vezes podem afetar esse momento mágico. No entanto, a ciência identificou claramente quais fatores influenciam a qualidade do sono e fez grandes esforços para melhorá-la.

Em um mundo em constante movimento, muitas vezes o sono é considerado uma perda de tempo para reduzi-lo ao máximo, ignorando todos os benefícios que ele traz para o corpo, incluindo a redução do estresse e a prevenção do aparecimento de doenças.

Como você dorme bem?

Há anos os cientistas se interessam pelo tema do sono, estudando e analisando não apenas as posições adotadas para adormecer, mas também a qualidade do travesseiro e do colchão, além de condições externas que impactam na qualidade do sono.

Um bom descanso garante ao corpo um estado de bem-estar físico e mental, melhora a memória, aumenta a criatividade, melhora a atenção, reduz o risco de depressão e fica mais forte, capaz de enfrentar os desafios do dia.

De acordo com alguns estudos, a maioria das pessoas prefere dormir de lado, mesmo em posição fetal, e manter uma alta qualidade de sono, menos despertar e menos problemas respiratórios do que aquelas que dormem de costas.

Durante a noite, as mudanças de posição podem ser frequentes, para lidar com o desconforto, a dor ou o desconforto associado à posição assumida. Esses movimentos também previnem úlceras de pressão, por isso são muito importantes.

Devido à variedade de características que podem mudar de pessoa para pessoa, não há melhor maneira de dormir, até porque idade, peso, ambiente e condição física podem afetar muito a qualidade do sono.

Que travesseiro e colchão oferecem o melhor conforto?

Embora não existam estudos disponíveis sobre as melhores posições para dormir, há muitas pesquisas sobre a qualidade, forma e material de travesseiros e colchões.

Um travesseiro, por exemplo, deve fornecer suporte adequado para a cabeça e o pescoço para evitar danos à coluna e dores musculares intensas, bem como rigidez nas articulações.

A forma, o tamanho e a altura dos travesseiros e colchões podem afetar muito a qualidade do seu conforto, e dependendo das necessidades de cada um, você pode optar por comprar colchões mais ou menos altos ou firmes e cozinhas em U ou U. reduzir o desconforto no pescoço, principalmente aqueles que sofrem de dores crônicas;

O apoio ao nível dos joelhos também é muito benéfico para a correta posição do esqueleto, que suporta a posição normal das articulações.