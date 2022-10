Bônus de psicologia 2022, dinheiro insuficiente: o que acontece agora?

O prêmio do Psicólogo deve expirar em 2022, mas aqueles que ainda não se inscreveram têm poucas esperanças de receber a contribuição. De acordo com as últimas informações disponíveis, de fato, mais de 340 mil solicitações chegaram até agora: com base nos fundos alocados, cerca de uma em cada dez solicitações podem ser atendidas.

Prêmio de PsiquiatraNão há dinheiro suficiente para cobrir mais 340 mil pedidos Receber.

Apesar de Limite Corrigido no dia seguinte 24 de outubroAgora, não faz sentido aplicar para receber um arquivo Uma contribuição de até 600 euros Reconhecida pelos custos da assistência psicológica àqueles que, no período da epidemia, vivenciaram aumento da depressão, ansiedade e estresse.

Remuneração do psiquiatra: fundos insuficientes para cobrir os pedidos

Prêmio de Psiquiatramuito poucos fundos para esta medida: mais do que isso 340 mil Pedidos Cheguei ao portal do INPS até agora, pouco mais de Uma em cada dez perguntas.

Após uma dotação inicial de 10 milhões de euros, suficiente para cerca de 16 mil pessoas, o último decreto de ajuda atribuiu mais 15 milhões. Total de recursos que atingem 25 milhões do euroNo entanto, ele só poderá atender 12% de quem se candidatou.

Conforme informado pelo INPS no momento da abertura do processo de inscrição:

Pedidos serão aceitos Mesmo a quantidade de recursos disponíveis No território as parcelas serão pagas com base emOrdem de acesso ao aplicativoprincipalmente para pessoas com Baixo ISEE.

Em termos simples, aqueles que apresentaram o pedido primeiro e podem mostrar renda e status de ativos têm mais chances de reinserir a ordem de direito.

Bônus de Psicologia 2022: como funciona

A recompensa do psiquiatra atinge todos os cidadãos com um Problemas de saúde mental causados ​​pela pandemia, de restrições e fechamentos, de ensino remoto, de trabalho inteligente ou qualquer outro fator. A recompensa pode ser solicitada por Cidadãos italianos com prescrição e diagnóstico de desconforto e com ISEE até 50.000 euros.

O bónus é reconhecido apenas uma vez a quem o solicita, com algumas diferenças consoante os rendimentos declarados:

Com um ISEE inferior a 15.000 euros, o apoio oferecido será de até 50 euros por sessão, até um máximo de 600 euros ;

; Com ISEE entre 15.000 e 30.000 euros, a recompensa será paga até um máximo 400 euros ao beneficiário

ao beneficiário Com ISEE entre 30.000 e 50.000 euros, a assistência atingirá um máximo de € 200 para cada beneficiário.

lá Candidate-se a uma bolsa de estudos para psiquiatra 2022 pode ser redirecionado Até 24 de outubro de 2022 em mim O portal online do instituto, após autenticação via SPID, CIE ou CNS. Alternativamente, você também pode solicitar a recompensa através Centro de contato Construído no INPS.

Uma vez que o pedido é apresentado corretamente, o Instituto informa o beneficiário e informa código único associados à prática, que devem ser apresentados ao psicólogo no momento da marcação das sessões. Nesse momento, o psicólogo chegará ao portal do INPS e:

Você verificará a disponibilidade da quantidade de serviço que realizará;

Indicará o valor da provisão;

A data da reunião acordada será inserida.

O bônus deve ser usado dentro 180 dias a partir da data de aceitação do pedido. Após este prazo, o código único virá automaticamente cancelado Os recursos não utilizados serão realocados, respeitando a ordem de arranjo regional ou regional.