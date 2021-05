Lambé de los, a edição de 2021 do Festival de Ciência, está em andamento

Várias escolas de polícia E outras áreas participantes, discussões científicas e mesas redondas com cientistas de destaque, laboratórios educacionais, um concurso, prêmios úteis para decorar os laboratórios científicos dos institutos participantes, e um fio condutor sugestivo: o tema.Flashes de luz“

O Festival de Ciências, Programado de 06 a 08 de maio de 2021, novamente em versão eletrônica, para renovar o compromisso de divulgar e compartilhar boas práticas e de promover a cultura científica que a caracteriza há doze anos.

Organizado pela Associação APERTAmente, o Instituto Pasteur Italia de Roma e o IISS Don Tonino Bello de TricaseEm cooperação com a Região de Puglia, o Município de Andrano, a Universidade de Salento, a Universidade Sapienza em Roma, a Fundação AIRC, a Fundação IBAS para Pesquisa Científica e vários centros de pesquisa, o evento terá, como sempre, o primeiro e segundo alunos da turma do ensino médio, que apresentarão trabalhos elaborados em torno do tema da Competição. Do Big Bang aos flashes do gênio humano, da velocidade da luz à fotossíntese da clorofila, das conexões sinápticas às trevas da mente, as classes concorrentes exploraram os maravilhosos significados da palavra Conceito de luz, Passa um rigor metodológico da ciência à filosofia e à ética.

“É uma questão de imaginar a dinâmica celular, social, humana e política no contexto da ação e da reação – explica. uma. Musar, Diretor Científico de Eventos – Ferramentas de Aquisição e Construção do Conhecimento. O tempo que vivemos, e Uma experiência dramática Da epidemia SARS-Cov-2, ao lançar luz sobre o alcance da estratégia de promoção da investigação científica nas suas várias articulações e colocá-la ao serviço dos cidadãos, e a importância de poder seleccionar informação num contexto de epidemia possui as informações corretas.

E lá Comunicação científica Os riscos da informação, juntamente com questões como o poder da ciência entre a política e as opiniões e o impacto científico e social da terapia gênica, estarão no centro das discussões entre ilustres defensores da comunidade científica e jornalistas, entre os quais estão os nomes dos senador que se destacou pelo resto da vida. Elena Cattaneo E Diretor Científico do Instituto FIrc de Milão Pierre Paulo de Fiori, E ambos são convidados fiéis do Festival de Ciências.