É incrível como essa droga comumente usada tem efeitos tão extraordinários em nossa saúde

No decorrer de nossas vidas, muitas vezes contamos com medicamentos simples, mas muitas vezes muito úteis, para melhorar nossos dias. Eles são a primeira linha de defesa de nosso corpo contra a dor, a inflamação e as doenças em geral, e às vezes nos esquecemos do papel que desempenham.

Mas também pode acontecer que existam coisas sobre os medicamentos de que não nos lembramos porque não os conhecemos, ou melhor, porque ainda não os descobrimos. Por exemplo, vamos tomar aspirina: é incrível como essa droga é popular Efeitos extraordinários Em nossa saúde.

E não só o efeito positivo que acreditamos tratar as dores de cabeça, mas também todo o sistema respiratório.

De acordo com pesquisas americanas, na verdade, aqueles que usam aspirina têm melhor proteção contra poluição e danos causados ​​por poeira fina. Parece estranho, mas é. A pesquisa envolveu menos de mil voluntários e lançou luz sobre como usar aspirina ou outra forma Antiinflamatórios não esteróides Reduzindo os efeitos negativos da poluição no cérebro.

Especificamente, os voluntários, que passaram por uma série de testes baseados na função cognitiva, obtiveram resultados melhores de maneira uniforme ao usar aspirina ou medicamentos relacionados. A causa ainda não é totalmente compreendida, mas as substâncias do medicamento devem reduzir todos os tipos de inflamação em nosso corpo. Incluindo inflamação crônica que nos faz viver em um ambiente permanentemente poluído, dia após dia, durante anos e anos.

É por isso que esse tipo de droga, ao reduzir o desgaste das células cerebrais, na verdade nos ajuda a combater melhor a poluição. Mas esteja avisado, este é apenas um efeito colateral positivo e único. Aliás, o efeito é limitado ao longo do tempo, pois só se torna ativo por um curto período de tempo após a ingestão do medicamento.

Resumindo, a aspirina não é uma solução para os problemas de poluição de nossa cidade e não é aconselhável tomá-la automaticamente sempre que sentimos uma dor extrema. Vamos lembrar que as reações negativas às drogas, quando usadas indevidamente, são uma coisa muito real.