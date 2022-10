Na Città della Scienza, um fim de semana dedicado à alimentação saudável com “o que coloco no prato”

NÁPOLES – “O que coloco no meu tablet” é o título do fim de semana, marcando “Dia Mundial da Alimentação 2022‘, City of Science dedica Nápoles a todos os seus jovens visitantes. Jogos, workshops e visitas guiadas serão dedicados à importância de respeitar a sazonalidade dos alimentos, combiná-los corretamente e adaptar a dieta às necessidades da vida para uma alimentação saudável.

Uma em cada três crianças está acima do peso ou obesa

De fato, o relatório da OMS Europa 2022 mostra que 59% dos adultos europeus e cerca de 1 em cada 3 crianças (29% homens e 27% mulheres) estão com sobrepeso ou obesos. As escolhas individuais em relação aos alimentos estão se tornando cada vez mais importantes para criar um futuro melhor e mais sustentável para todos, especialmente em anos como esses, quando epidemias, conflitos, mudanças climáticas, preços crescentes e tensões internacionais têm implicações para a segurança alimentar global. Graças às atividades de laboratório dos alunos da escola secundária estadual “G. Buchner” em Ischia (Na), em Città della Scienza, os visitantes também aprenderão a extrair DNA de certos alimentos vegetais.

Science City: O espaço também está no corpo e a magia do planeta

Além do “o que coloco no prato” sobre alimentação saudável, o Castelo da Ciência não vai perder apresentações no planetário, visitas guiadas a Corporea, exposição de insetos e exposição temporária “Arte na Era da Sustentabilidade Ambiental”. Dia de abertura sábado 15 de Outubro da exposição “Breathing – Arritmia numa Região”, das 9h00 às 17h00 no Espaço Galilee.

Agenda de compromissos e todas as informações no site http://www.cittadellascienza.it/

