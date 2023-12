Princípio ativo | Bo Live UniPD

Compromisso com a nova sessão entrevista No Departamento de Física e Astronomia Da Universidade de Pádua com Nicoletta Ginan, CNR-ISC Roma, “sobre o assunto”Matéria ativa: um sistema físico na fronteira entre o equilíbrio e o desequilíbrio“.

o entrevista Os temas do novo curso de seminários proposto pelo Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Pádua vão das mudanças climáticas à matéria escura, da astronomia à física de partículas. Oradores nacionais e internacionais excepcionais do Cern em Genebra, do Instituto Gran Sasso de Ciência, da Sorbonne e do Politecnico di Milano falam sobre os desenvolvimentos atuais na ciência em reuniões abertas a estudantes e entusiastas. Especificamente, são entrevistas com o intuito de utilizar uma linguagem compreensível mesmo para não especialistas no setor, que fornecem uma imagem dos desenvolvimentos da investigação, dos resultados obtidos e das perspetivas que se abrem para futuras investigações.

Uma vez por mês, sempre às quintas-feiras, é possível acompanhar os seminários realizados Em inglês, Seja no atendimento Na Aula Rostagni via Paolotti 9 em Pádua Ele é fluxo No canal do YouTube Do DFA.

A participação é gratuita.