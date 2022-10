Primeiro dia de aulas no Hospital Forli para alunos do 3º ano do curso de medicina e cirurgia

Esta manhã decorreu em Forli a primeira aula do curso de licenciatura em Medicina e Cirurgia (

Esta manhã a primeira aula do curso de licenciatura em Medicina e Cirurgia em Forlì (Universidade de Bolonha) teve lugar na sala Piratelli do Hospital “Morgani-Pierantoni” em Forlì.

Noventa e cinco alunos do terceiro ano foram calorosamente recebidos pelo Diretor Médico do Hospital Forli, Dr. Paolo Masbri, pelo Prof. Franco Stella, Coordenador do Curso de Medicina e Cirurgia em Forli e Diretor de Cirurgia Torácica da Osel Romênia e Professor. Giorgio Ercolani, Diretor da Unidade Cirúrgica de Cirurgia Geral e Oncologia Avançada do Hospital Morgagni-Pierantoni em Forli e Professor de Cirurgia Geral da Universidade de Bolonha.

Assim, um total de 270 alunos irão frequentar o novo ano letivo em aulas no Campus Forlì, na Sala Piratelli e nos laboratórios da ala Valsalva do Hospital Forlì.

Hoje o programa de aulas, que serão ministradas no hospital todas as manhãs de segunda a sexta-feira, começou com a docência do professor. Giorgio Ercolani.