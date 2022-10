Mudança climática, a ciência muitas vezes não nos dá as respostas

MANTUA – No terceiro e último dia do Food and Science Festival, entre as várias datas no Teatro Bibijina, foi realizada uma conferência Tocando as Mudanças Climáticas: Da Ciência às Nossas Vidas com Cientista do Clima, Meteorologista, Meteorologista Serena Giacomin, Física, Jornalista e Diretor dos periódicos Science and Mind da National Geographic, Marco Cattaneo. “Pensei em fazer algo diferente, não sugerindo os gráficos e diagramas usuais, mas nos fazendo refletir através de uma história em fotos sobre as mudanças climáticas que estão em curso” – abriu a publicação Giacomin fenômenos como a seca no verão passado, as temperaturas 40 que tocaram nos últimos meses em Londres e as últimas chuvas dos comícios.”

Durante a série de fotos tocantes, que mostraram em diferentes partes do planeta, como Uganda, Quênia e Califórnia, como vive a população que enfrenta as dificuldades climáticas e os problemas decorrentes, o jornalista Cattaneo enfatizou como “as fotos são certamente um meio eficaz porque a emoção, como os céus vermelhos de São Francisco em setembro de 2020 devido a incêndios próximos; também devemos pensar no problema da migração climática, porque estamos lidando com populações que são muito difíceis.” “Os pedidos de asilo climático estão aumentando e não faltam alertas dos governos para saná-los; além disso, existem programas de educação sobre imigração em alguns países, não esquecendo que as mudanças climáticas também geram problemas sociais, especialmente nos trópicos, onde as mulheres pobres têm mais dificuldade em Garantir a sobrevivência da família. A ciência muitas vezes não nos dá as respostas” – continuou o pioneiro –” ou pelo menos não nos tranquiliza, mas não devemos desistir: há exemplos de agricultura vertical em Calcutá, na Índia, enquanto a energia fotovoltaica pode ser útil em muitas atividades humanas”.

Uma coisa é certa: “Certamente há a necessidade de conscientizar todos e repensar códigos de comunicação como, por exemplo, o conceito de alerta amarelo e um maior sistema de prevenção que os governos devem implementar para resolver um problema de instabilidade hidrogeológica e implementar políticas para aumentar projetos e contramedidas.” para terremotos.