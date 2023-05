Aqui está a explicação da ciência

O último caso de Lady Trevignano Renascimento visível estátua Madonna chorandoPeriodicamente Volta a ocupar recordes italianosEspecialmente estes a televisão que se entregou a esta notícia. Ver transmissão como Viva a vida em Raiuno ou na quinta tarde no Canale 5.

mas Qual é a interpretação da ciência Sobre a estátua da Madonna chorando? Abaixo vemos as várias explicações racionais oferecidas para o fenômeno, com a premissa de que este artigo Sem intenção de distorcer Qualquer fenômeno presente, passado ou futuro. E sem dúvida A boa vontade de quem nela acredita.

Estátua da Madona que Chora: o caso mais sensacional da Itália

Há muitos casos de estátuas de Madonna chorando A partir do século XXou seja desde quando O crescente poder da mídia (Primeiro o papel impresso, depois a televisão e hoje a Web) tornaram esses fenômenos mais conhecidos. E assim Popular, desejável e frequente.

Além disso, houve um aumento de casos iniciados desde a década de 1990, Talvez o desejo de fazê-lo tenha aumentado Aproveite a intervenção divina em comparação com uma empresa Com um futuro cada vez mais incerto E livre daqueles valores de referência tradicionais.

Um dos primeiros casos a se tornar um fenômeno nacional é o da Montechiari Fontanelle, na região de BresciaOnde ela estava Uma série de aparições na década de 1940.

A questão causou sensação Em fevereiro de 1995, quando ela estava em Civitavecchiaem casa Fábio Gregóriouma estatueta de gesso da Madona começa a escorrer de seus olhos líquido vermelho. Este fenômeno atraiu imediatamente para a região milhares de pessoas E como mencionado, foi relatado com foco Dos jornais e da televisão. Então, depois de várias lágrimas, o fluido foi retirado, analisado e acabou sendo dele. Sangue humano (embora masculino).

A estátua foi comprada Medjugorjeárea conhecida Herzegovina Cenário de muitas aparições marianas A partir de 1981 No entanto, essas aparições nunca foram reconhecidas pela Igreja Católica como autênticas. Aqui falamos sobre o fenômeno de Medjugorje.

Além disso, eles são conhecidos por vender nesta área, Entre as muitas lembrançasE as estátuas da Madona Contém pó vermelho que entra em vigor depois de um certo período de tempo Para dar um toque derealismoNa estátua ele chora o que parece ser sangue. A suspeita é que alguém, no caso de Civitavecchia, colocar-se nele.

Além disso, talvez também na onda dessas notícias vindas da cidade portuária de Lazio, em 1995 sobre a Itália houve Vários relatórios Isso é incrível.

De volta no tempo, em casa drEu sou Teresa Moscouuma mulher de Caserta que foi apresentada estigmasocorrido Nos anos setenta centenas de episódios Sangramento de fotos de Jesus e Sra.

No entanto, a única lágrima oficialmente sancionada pelas autoridades eclesiásticas é a lágrima de Siracusa, que remonta ao passado Até 1953. por vários dias, entre agosto e setembro Naquele ano na casa do casal As lágrimas de Justi Januso caíram do relevo de gesso e majólica representando o Imaculado Coração de Maria. que o casal recebeu há algumas semanas como presente de casamento. Foram retiradas algumas gotas do líquido, que após análise Na verdade, acabou por ser de composição semelhante às lágrimas humanas.

No entanto, mesmo neste caso, a intervenção da senhora é provável Antonieta JanusoEla, que estava grávida na época, estava posando há semanas Explosões histéricascom “ataques», Desmaios e períodos de cegueira temporária.

Estátua da Madona Chorosa: explicando a ciência

Como ele escreve Roberto Surgo em seu blog, estrada Para ser fabricado A chorosa Madonna deixou claro Luigi Garlacelli da SICAPComissão Italiana de Controle de Reivindicações pseudociência. Basicamente, você precisa obter um estátua oca (ou um padrão básico) no artigo poroso (por exemplo, estuque), pintado b pátina vidrada.

Então, para gerar lágrimas milagrosas, O líquido necessário é derramado na cavidade da estátua. Neste ponto, o material poroso absorver líquido Mas a pátina externa o impede de escapar; Depois disso chega Pratique nos lugares certos (Obviamente ao nível dos olhos, talvez dois slots nãoPintura sob o vidrado, para que o líquido escorra, fazendo a estátua da Madonna chorar E eles clamam por um milagre.

Se quiser, para os mais sofisticadosTic e Daring, também é possível construir um dispositivo alimentado por bateria, b equipado Controle remoto pequeno Como os comumente usados ​​para abrir portas de carros. Ao ativar a ferramenta, a válvula solenóide é conectada à seringa Você tem permissão para injetar O líquido escolhido na estátua, se desejar.

Também, para fazer mais autêntico o “milagre“A Madonna chorando é apropriada Obtenha duas estátuas idênticasE Um equipado com o dispositivo e o outro nãobem como pedreira e inundação, para poder substituir secretamente. A estátua intocada e completa virá de fora úmido ou manchado do sangue e pode ser entregue a quem quiser examiná-lo E eles deveriam, pelo menos é isso Ter esperança Quem faz alguns truques, admite o milagre.

Madonna di Trevignano chorando: o que está por trás disso?

Como ele explica Mediaset Infinitydisse uma senhora Correspondente Mattino Cinque – Transmissões conduzidas por Federica Panicucci – que durante anos, Quando o tempo muda ou quando a estátua é movida para a frente da casa, Madonna vai indicar. Aí coloquei no sol por uma hora e parou. que também se repete Para as outras quatro estátuas compradas no mesmo lugar.

o Escultor Maganyinium convidado no estúdio, acha que tudo se resume a questão climática:

São usados ​​materiais que podem ser preparados quimicamente. Trevignano é uma cidade especial em que existe um clima tropical local e até bananas nascem lá Na minha opinião, não é um fenômeno muito místico, pois também pode ocorrer em restaurações

Então, a pequena Madona de Trevignano vai chorar ao efeito climático, vai ficar solteiro Exsudação de material. Mas, como afirma o editorial, cada Ele é livre para decidir por si mesmo E acreditar que ela está chorando.

