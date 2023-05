Bonacini em Cesena visita as áreas atingidas pelas inundações e o “Salão Solidário”: “grande vontade de retribuir”

O grande coração das pessoas e o dispositivo operacional para enfrentar as trágicas consequências da enchente e sair dela. Cidadãos, mulheres, homens, voluntários e jovens vindos de toda a Itália, proteção civil regional e nacional, bombeiros, polícia local, autoridades policiais e muitas associações. Eles estão todos ocupados livrando as casas e ruas da lama. Na manhã de domingo, o chefe da região, Stefano Bonaccini, junto com o prefeito de Cesena, Enzo Latuca, inspecionou a cidade de Romagna nos últimos dias, que nos últimos dias foi inundada com água em muitas ruas. Como a população e a sociedade enfrentam um difícil retorno à vida normal.

“Juntamente com o prefeito Lautoca – diz Bonaccini – avaliamos a situação no centro de proteção civil do município e fomos às ruas inundadas: ouvimos cidadãos, mulheres e homens que mostram uma força extraordinária e vontade de lutar. Os mesmos voluntários, voluntárias e todo o sistema regional.Muitas pessoas quiseram me dizer que acreditam em nossa terra: estamos e estaremos do lado deles e, repito, vamos reconstruir tudo.

Com início na Galeria Cesena, local do centro de encontros de voluntários, Bonaccini reuniu-se com os próprios voluntários, os operadores da Proteção Civil, os bombeiros e a Cruz Vermelha do Centro Operacional Municipal, a Cozinheira da Proteção Civil do Município de Cesena e a Federação de Municípios Distritais. Seaview Valles. Nesta guarnição, onde se guardam os equipamentos, atendem-se os cidadãos que chamam, coordenam-se as intervenções, preparam-se as refeições e as necessidades.

Logo a seguir, fui à escola Don Melanie, na zona exterior ao Savio e na zona do Hipódromo, em frente ao Palasport, onde tudo o que é pedido e chega para os cidadãos é reunido e gerido no grande ginásio: comida, roupas, ferramentas. Bens que são doados por muitos cidadãos.

Ali, as pessoas atingidas pela cheia encontram voluntários, muitos de associações e organizações juvenis e escutistas, que preparam e distribuem refeições e cestas básicas (tendo também atenção às alergias: existe uma fila sem glúten), bem como produtos de primeira necessidade.

Em seguida, inspeções nas áreas alagadas, onde as ruas foram limpas de lama: além de Savio, a freguesia de San Rocco, também conhecida como Campino, através do antigo Terracino, Ponte Vecchio. Aqui reunindo e ouvindo os cidadãos e residentes e reafirmando a obrigação de fazer o que for preciso para sair do estado de emergência, reconstruir e obter uma indemnização por todos os danos sofridos.